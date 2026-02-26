  • Delo d.o.o.
SOJENJE

Po smrti kolesarja je sodnica Jako obsodila na zapor

Jaka Pogačnik ga bo lahko odslužil z delom v splošno korist. Tragedijo je povzročil pred več kot osmimi leti.
Kolesarja je zadel avtomobil, ko je že prevozil most. FOTO: Dejan Javornik

Kolesarja je zadel avtomobil, ko je že prevozil most. FOTO: Dejan Javornik

Jaka Pogačnik bo kazen lahko odslužil z delom v splošno korist. FOTO: Aleksander Brudar

Jaka Pogačnik bo kazen lahko odslužil z delom v splošno korist. FOTO: Aleksander Brudar

Trdil, da ga je zaslepilo sonce (fotografija je simbolična). FOTO: Denis Torkhov/getty images

Trdil, da ga je zaslepilo sonce (fotografija je simbolična). FOTO: Denis Torkhov/getty images

Kolesarja je zadel avtomobil, ko je že prevozil most. FOTO: Dejan Javornik
Jaka Pogačnik bo kazen lahko odslužil z delom v splošno korist. FOTO: Aleksander Brudar
Trdil, da ga je zaslepilo sonce (fotografija je simbolična). FOTO: Denis Torkhov/getty images
Aleksander Brudar
 26. 2. 2026 | 07:16
3:50
A+A-

Od pet do šest sekund je imel Jaka Pogačnik 18. oktobra 2017 časa, da bi preprečil usodno trčenje z 62-letnim kolesarjem Metodom Jeriho. Na prvi pogled se, kot je izpostavila ljubljanska okrožna sodnica Neva Bizjak, to zdi res malo. »Ampak, usedite se v avto in štejte do šest. Boste videli, koliko časa bi imeli, da bi lahko odreagirali, pa niste. Ob tem, da v teh šestih sekundah niste odreagirali, ste še zavili levo zgolj z upočasnitvijo. Pri čemer ste bili še zaslepljeni s soncem.«

Pogačnik je tistega dne med vožnjo po lokalni cesti Videm–​Beričevo okoli 17.40 v bližini hiše Videm 1a v križišču zavijal levo na dovozno cesto ter pri tem zaprl pot 62-letnemu kolesarju, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Z levo polovico prednje strani vozila je trčil vanj, da je moški po trčenju padel čez pokrov motorja na vetrobransko steklo in streho vozila ter zatem na vozišče; tam je zaradi dihalne odpovedi zaradi nestabilnega prsnega koša in poškodbe hrbtenjače v višini tretjega prsnega vretenca ob 17.59 umrl.

Jaka Pogačnik bo kazen lahko odslužil z delom v splošno korist. FOTO: Aleksander Brudar
Jaka Pogačnik bo kazen lahko odslužil z delom v splošno korist. FOTO: Aleksander Brudar

Sodišče je Pogačnika spoznalo za krivega povzročitve smrtne nesreče iz malomarnosti. Sodnica Bizjakova ga je obsodila na 18 mesecev zapora, ki pa jih bo lahko odslužil z delom v splošno korist. Hkrati mu je izrekla stransko kazen prepovedi vožnje motornega vozila B-kategorije za čas osmih mesecev od pravnomočnosti sodbe.

Zaslepilo ga je sonce

Pogačnik je ves čas sojenja vztrajal, da je šel tistega dne prvič proti mostu čez Kamniško Bistrico na omenjeni cesti ter da ga je v tistem trenutku zaslepilo sonce, nato pa se je zgodila tragedija. »Ob tej uri je sonce tik nad horizontom in tako prihaja do sončne bleščavosti, ki ovira voznika in tudi zaznavanje drugih udeležencev v prometu,« je takratne razmere na cesti ocenil sodni izvedenec cestnoprometne stroke Niko Čertanc. In dodal, da pa kljub temu ni verjetno, da voznik ob takih razmerah na cesti ne bi videl ovire. Oziroma da je prav zato tako pomembno, da je voznik pri zavijanju še toliko bolj pozoren na okolico: »Treba je večkrat preveriti situacijo pred seboj in v območju ustja stranske ceste, kamor voznik zavija.« Izvedenec je še ugotovil, da je močna sončna bleščavost prisotna približno 60 metrov pred mestom trčenja.

Trdil, da ga je zaslepilo sonce (fotografija je simbolična). FOTO: Denis Torkhov/getty images
Trdil, da ga je zaslepilo sonce (fotografija je simbolična). FOTO: Denis Torkhov/getty images

»Gre za naravno stanje, kot so sončna svetloba, megla, dež in spolzka cesta. Vse to so situacije, ki so pogoste v prometu in nas kot voznike zavezujejo, da smo v takem stanju dodatno bolj previdni in dodatno bolj pozorni,« je v obrazložitvi sodbe poudarila sodnica. »V takšnih slabših razmerah vidljivosti bi morali ravnati previdneje. Vozilo ustaviti pred zavijanjem levo na dovozno pot in se prepričati, da lahko varno zavijete,« je poudarila in še: »Šest sekund ste imeli, pa še na levo ste zavili. In slepilo vas je. In vse, kar ste naredili, je bilo, da ste upočasnili ter zavili. Vzrok za krivdo ni v soncu, ampak v vašem malomarnem ravnanju.«

Šest sekund ste imeli, pa še na levo ste zavili. In slepilo vas je. In vse, kar ste naredili, je bilo, da ste upočasnili ter zavili.

Pogačnik je ob koncu sojenja družini pokojnega kolesarja še enkrat izrekel sožalje. »Dogodek me je zaznamoval za vse življenje. Če bi lahko kaj spremenil oziroma zavrtel čas nazaj, bi to naredil,« je dejal in dodal, da zdaj kot prostovoljni gasilec pomaga drugim in tako dela dobro. 

