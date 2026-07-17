Po tragični smrti kolesarja v Portorožu se je oglasila Meira Hot, domačini niso presenečeni: »Na nevarnost smo ves čas opozarjali ...«

Po četrtkovi tragični prometni nesreči v Portorožu, v kateri je življenje izgubil 61-letni voznik električnega kolesa, se vrstijo opozorila domačinov, da so na domnevno nevarno prometno ureditev na cesti Obala opozarjali že dalj časa. Po prvih ugotovitvah policije je 61-letnik vozil po kolesarski stezi iz Lucije proti Piranu, nato pa naj bi trčil v odprta vrata tovornega vozila, parkiranega ob desnem robu vozišča, in padel. Takrat je iz smeri Lucije pripeljal avtobus in trčil v padlega kolesarja. Njegove poškodbe so bile tako hude, da je kljub oživljanju umrl na kraju. Policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo.

»Žal nismo presenečeni«

Na tragični dogodek se je odzvala tudi poslanka Meira Hot. Svojcem in bližnjim umrlega je izrekla iskreno sožalje ter opozorila, da številni že dlje časa izražajo pomisleke glede nekaterih na novo zarisanih kolesarskih poti v občini Piran. »Žal številni nismo presenečeni, saj že dlje časa opozarjamo, da nekatere na novo zarisane kolesarske poti v Občini Piran ne zagotavljajo ustrezne varnosti,« je zapisala. Kot je dodala, si na cesti Obala razmeroma ozek prostor delijo avtomobili, avtobusi, kolesarji, uporabniki električnih skirojev in pešci, med katerimi je tudi veliko otrok. Prometne razmere so zato po njeni oceni pogosto kaotične in nevarne. Opozorila je tudi na ureditev Dantejeve ulice v Piranu in pristojne pozvala, naj prometne rešitve nemudoma ponovno preverijo ter varnost vseh udeležencev postavijo na prvo mesto.

Domačini opozarjajo na preozek pas in parkirana vozila

Pod njeno objavo so se zvrstili številni odzivi ljudi, ki trdijo, da so na nevarnosti opozarjali že ob vzpostavitvi nove prometne ureditve. Posebej izpostavljajo ozko vozišče, parkirna mesta tik ob kolesarskem pasu ter avtobuse in druga večja vozila, ki se le stežka varno umaknejo kolesarjem. Aljoša se sprašuje, ali sta bili pri načrtovanju pomembnejši hitra izvedba in všečnost projekta kot dejanska prometna varnost. Po njegovih besedah bi morale tovrstne investicije temeljiti na strokovnih rešitvah in dolgoročni varnosti vseh udeležencev, še posebej otrok, ki se po kolesarskem pasu ne vozijo vedno povsem naravnost.

Mojca je zapisala, da bi si želela, da bi se načrtovalci po takšnih poteh tudi sami zapeljali s kolesom. Poudarila je, da rdeča označitev voznike sicer opozarja na prisotnost kolesarjev, vendar sama po sebi še ne zagotavlja varnosti. »Cesta je preozka, na njej pa si prostor delijo avtomobili, avtobusi, dostavna vozila, manjši tovornjaki, kolesarji, uporabniki električnih skirojev in pešci,« je opozorila ter dodala, da bi bilo treba prometne rešitve prilagoditi dejanskim razmeram na terenu, ne le formalnim predpisom.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Podobno je zapisala Nataša, ki je prepričana, da so številni pričakovali, da se bo prej ali slej zgodila huda nesreča. Opozorila je tudi na slabšo preglednost med voziščema in v bližini prehodov. Janez je opisal svojo izkušnjo vožnje po omenjenem odseku. Kot je zapisal, ga avtobus zaradi ozkega cestišča ni mogel prehiteti, ko pa se je pomaknil povsem na desni rob kolesarskega pasu, ga je avtobus obvozil z zelo majhno bočno razdaljo. »Ob kolesarski so še parkirišča. Paziti moraš, da se desno ne dotakneš parkiranega vozila, na levi pa vozila, ki se premika. Kot kolesar si v sendviču,« je opisal.

Matejka, ki je bila po lastnih besedah priča nesreči, je zapisala, da je kolesarski pas po njenem mnenju absolutno preozek, dodatno nevarnost pa predstavljajo parkirana vozila ob njem. Mara je opozorila predvsem na nevarnost nenadnega odpiranja vrat parkiranih avtomobilov. Kot je navedla, je že doživela primer, ko je oseba odprla vrata avtomobila in skoraj podrla kolesarja, ki se je moral umakniti na vozišče. Več komentatorjev je zapisalo, da se po novi ureditvi na tem območju s kolesom sploh ne vozijo več.

Opozarjala naj bi tudi Arriva

Med domačini so se po nesreči pojavile tudi navedbe, da naj bi na neprimernost oziroma nevarnost prometne ureditve predhodno opozarjali vozniki avtobusov, družba Arriva pa naj bi občini poslala tudi dopis. Arriva opravlja mestne avtobusne prevoze na območju občine Piran, njeni avtobusi pa redno vozijo tudi po cesti med Lucijo, Portorožem in Piranom. Na družbo Arriva smo naslovili vprašanja, ali je bil takšen dopis res poslan, kdaj so bili pristojni opozorjeni in kakšni ukrepi so bili po prejetih opozorilih izvedeni. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.