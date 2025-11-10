Po smrti mladega reševalca Anžeta njegova sestra objavila srce parajoč zapis: »Ni pravice na tem svetu« (FOTO)

V soboto je Slovenijo pretresla vest, da je v hudi prometni nesreči življenje izgubil komaj 23-letni reševalec Anže. Kot smo pisali, sta reševalca nujne medicinske pomoči hitela na pogreb, na katerem je ženska doživela srčni zastoj, a usoda je hotela, da na cilj nista prišla. Od mladega reševalca se že vse od tragedije na družabnih omrežjih poslavljajo njegovi sodelavci, znanci in prijatelji ter domačini iz njegove rodne Rogaške Slatine, zdaj pa je ganljivi zapis objavila še Anžetova sestra Nika.

»Dragi bratec, ni pravice na tem svetu. Še pred nekaj dnevi sva načrtovala, kaj bova počela, ko prideš v London čez nekaj tednov. Ti si bil tisti, ki je vedno ostal blizu doma, in ko sem jaz šla v svet, sem to lahko naredila z mirnim srcem, ker sem vedela, da imajo doma še vedno tebe. Ni pravice,« ja zapis začela mlada glasbenica, ki je razkrila tudi, da je Anže ves čas želel postati prav reševalec.

»To delo si opravljal z ljubeznijo in predanostjo. Bila sem neizmerno vesela zate. Vsak, ki me pozna, ve, kako ponosno sem govorila o tem, kaj počneš. Bila sem, in vedno bom, ponosna nate,« je zapisala Nika in dodala, da bo vedno njen heroj.

»Naučil si me, kako gledati na življenje z lahkotnostjo in humorjem, kako tudi najtežje trenutke obrniti na svetlobo. Obljubim ti, da bom zajemala življenje s polno žlico, še za tebe,« se je mlajšemu bratu še poklonila Nika.