PREOBRAT

Po šokantni vesti, da je Sabrijan Jurkovič na prostosti, so se oglasili s tožilstva: »Četudi so pričakovanja javnosti drugačna ...«

Tožilstvo je organ pregona in kot tako pri svojem delu vezano na ugotovitve policije v kazenski ovadbi, so med drugim navedli.
Policisti so mu konec oktobra odvzeli prostost. FOTO: Gorodenkoff/getty Images
Policisti so mu konec oktobra odvzeli prostost. FOTO: Gorodenkoff/getty Images
T. J. G., B. K. P.
 12. 12. 2025 | 16:59
 12. 12. 2025 | 16:59
2:29
A+A-

Javnost je danes šokirala vest, da je izvensodni senat novomeškega okrožnega sodišča odpravil pripor zoper Roma Sabrijana Jurkoviča iz Mihovice pri Šentjerneju. Policisti so mu konec oktobra odvzeli prostost, saj je osumljen, da je prav on Alešu Šutarju zadal usodni udarec. Pripor je odpravljen, ker niso več podani priporni razlogi ponovitvene nevarnosti, Jurkovič pa ima še vedno status osumljenega. Odvetnik osumljenega se je pri argumentaciji oprl na izpovedi prič, ki naj bi se razhajale glede tega, kdo je 48-letnega Novomeščana sploh udaril. 

Za odziv smo poprosili tudi Okrožno državno tožilstvo (ODT) v Novem mestu, od koder so nam odgovorili, da je tožilstvo organ pregona in kot tako pri svojem delu vezano na ugotovitve policije v kazenski ovadbi. In nadaljevali: »V konkretni zadevi smo na podlagi kazenske ovadbe in priložene dokumentacije, ki smo jo na ODT v Novem mestu prejeli v času odločanja, ocenili, da je podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja s strani ovadenega storilca. Da je bila ocena tožilstva pravilna, je s sklepom o uvedbi preiskave in odreditvijo pripora potrdilo tudi Okrožno sodišče v Novem mestu.« 

Faza kazenske preiskave je namenjena ravno zbiranju dokaznega gradiva za glavno obravnavo in razčiščenju dejanskega stanja, kot ga je v podani kazenski ovadbi naznanila policija. Tekom kazenske preiskave se stopnja utemeljenosti suma, kot je izhajal iz podane kazenske ovadbe zoper naznanjenega storilca, ni nadgradila temveč predvsem na podlagi izjav zaslišanih prič, znižala, so pojasnili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu. »To je bil tudi razlog, da je senat sodišča odpravil pripor. Tožilstvo bo v nadaljevanju preučilo že zbrano dokazno gradivo in po prejetju izvedenskega mnenja Inštituta za sodno medicino pri medicinski fakulteti v Ljubljani, ki v zadevi še ni izdelano, je pa pomembno, sprejelo odločitev o nadaljnjem postopanju v zadevi. Četudi so pričakovanja javnosti drugačna, lahko tožilci delamo zgolj na podlagi ugotovljenih dejstev in dokazov,« so še odgovorili na naša povpraševanja in dodali, da pa več informacij zaradi faze, v kateri je postopek, ne morejo posredovati.

Sabrijan Jurkovič Aleš Šutar tožilstvo pripor prostost preiskava Novo mesto
17:13
Šport  |  Tekme
KLINGENTHAL

Nika Prevc odlična druga, ena stvar na tekmi pa je ne more razveseliti

Nika Prevc je bila druga na tekmi svetovnega pokala v nemškem Klingenthalu. Pred njo je bila njena velika tekmica Japonka Nozomi Maruyama.
12. 12. 2025 | 17:13
17:00
Novice  |  Slovenija
OBA ZASLIŠANA

Možina in Makarovič stopila pred sodnika, umetnica ni izključila sodne poti vse do Evropskega sodišča

Spor je nastal zaradi satirične pesmi Utrip laži. Predvidoma se bo glavna obravnava pred sodiščem nadaljevala marca prihodnje leto.
12. 12. 2025 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Kažipot planetov: Ne gojite črnih misli, vzemite si čas za odmik in počitek (Suzy)

Občutek skrbi, obremenjenosti, oviranosti, teže nas bo spremljal ves dan. Ne gojite črnih misli, vzemite si čas za odmik in počitek ter ne rinite z glavo skozi zid. Razbremenite se s športom.
Mateja Blažič12. 12. 2025 | 17:00
16:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREOBRAT

Po šokantni vesti, da je Sabrijan Jurkovič na prostosti, so se oglasili s tožilstva: »Četudi so pričakovanja javnosti drugačna ...«

Tožilstvo je organ pregona in kot tako pri svojem delu vezano na ugotovitve policije v kazenski ovadbi, so med drugim navedli.
12. 12. 2025 | 16:59
16:58
Lifestyle  |  Izlet
PUSTI GRAD

Naš predlog za izlet: Opusteli grad na strmem pobočju nad Šoštanjem (FOTO)

Iz Šoštanja do Pustega gradu je nekaj deset minut hoje, z njegovega dvorišča je lep razgled na pokrajino, ki je nekdanji lastniki ne bi prepoznali.
12. 12. 2025 | 16:58
16:35
Novice  |  Kronika  |  Doma
PO INCIDENTU

Tito ima spet glavo, velenjska občina bo od Pačnika terjala odškodnino

Miroslav Pačnik medtem od župana Petra Dermola preko odvetnika zahteva opravičilo.
12. 12. 2025 | 16:35

