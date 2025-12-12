Po šokantni vesti, da je Sabrijan Jurkovič na prostosti, so se oglasili s tožilstva: »Četudi so pričakovanja javnosti drugačna ...«

Javnost je danes šokirala vest, da je izvensodni senat novomeškega okrožnega sodišča odpravil pripor zoper Roma Sabrijana Jurkoviča iz Mihovice pri Šentjerneju. Policisti so mu konec oktobra odvzeli prostost, saj je osumljen, da je prav on Alešu Šutarju zadal usodni udarec. Pripor je odpravljen, ker niso več podani priporni razlogi ponovitvene nevarnosti, Jurkovič pa ima še vedno status osumljenega. Odvetnik osumljenega se je pri argumentaciji oprl na izpovedi prič, ki naj bi se razhajale glede tega, kdo je 48-letnega Novomeščana sploh udaril.

Za odziv smo poprosili tudi Okrožno državno tožilstvo (ODT) v Novem mestu, od koder so nam odgovorili, da je tožilstvo organ pregona in kot tako pri svojem delu vezano na ugotovitve policije v kazenski ovadbi. In nadaljevali: »V konkretni zadevi smo na podlagi kazenske ovadbe in priložene dokumentacije, ki smo jo na ODT v Novem mestu prejeli v času odločanja, ocenili, da je podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja s strani ovadenega storilca. Da je bila ocena tožilstva pravilna, je s sklepom o uvedbi preiskave in odreditvijo pripora potrdilo tudi Okrožno sodišče v Novem mestu.«

Faza kazenske preiskave je namenjena ravno zbiranju dokaznega gradiva za glavno obravnavo in razčiščenju dejanskega stanja, kot ga je v podani kazenski ovadbi naznanila policija. Tekom kazenske preiskave se stopnja utemeljenosti suma, kot je izhajal iz podane kazenske ovadbe zoper naznanjenega storilca, ni nadgradila temveč predvsem na podlagi izjav zaslišanih prič, znižala, so pojasnili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu. »To je bil tudi razlog, da je senat sodišča odpravil pripor. Tožilstvo bo v nadaljevanju preučilo že zbrano dokazno gradivo in po prejetju izvedenskega mnenja Inštituta za sodno medicino pri medicinski fakulteti v Ljubljani, ki v zadevi še ni izdelano, je pa pomembno, sprejelo odločitev o nadaljnjem postopanju v zadevi. Četudi so pričakovanja javnosti drugačna, lahko tožilci delamo zgolj na podlagi ugotovljenih dejstev in dokazov,« so še odgovorili na naša povpraševanja in dodali, da pa več informacij zaradi faze, v kateri je postopek, ne morejo posredovati.