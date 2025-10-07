Po surovem udarcu 82-letnik kmalu umrl, Celjanka: »Zgrožena sem, ne pa presenečena«

GROZLJIVKA V CELJU

Policija išče tri mladoletnike, ki naj bi surovo potolkli starejšega sprehajalca. Celjani so, ko jih je informacija dosegla, upali, da gre za lažne novice.

Številni Celjani so zaradi incidenta, ki se je zgodil na zelo obljudeni sprehajalni poti v soboto zvečer, ko je bila že tema, v šoku. Marsikdo je ob prvi informaciji, ki je pricurljala v javnost, da so trije mladi pretepli starejšega gospoda, ta pa je pozneje umrl v bolnišnici, pomislil, da gre za lažno novico. A žal se je včeraj izkazalo in so na policiji uradno potrdili, da je informacija resnična. Kaj natanko se je dogajalo, bomo morda izvedeli šele, ko in če bodo organi pregona tri mlade ljudi izsledili. Zato jih intenzivno iščejo in prosijo za pomoč vse meščane in meščanke, ki bi o tem ...