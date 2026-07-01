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OGLEDALO DRUŽBE

Po tragediji na Dolenjki se je oglasila tudi Milena Miklavčič: »V človeku niso več videli človeka, ampak le oviro« (VIDEO)

Večurna intervencija na dolenjski avtocesti se je končala tragično, javnost pa so pretresli predvsem neprimerni odzivi. O pomanjkanju empatije in odgovornosti so spregovorili tudi številni znani Slovenci.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 1. 7. 2026 | 19:15
7:40
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Večurno zaprtje dolenjske avtoceste med razcepom Malence in Šmarjem - Sapom je prejšnji teden zaznamovalo začetek poletnega konca tedna. Veliko voznikov je več ur čakalo v kolonah, številni pa vse do naslednjega dne niso vedeli, kaj je razlog za popolno zaporo enega najbolj prometnih odsekov v državi. Šele pozneje je Policijska uprava Ljubljana sporočila, da je na kraju potekala zahtevna intervencija. Policisti, policijski pogajalci, gasilci in reševalci so več ur izvajali ukrepe za zaščito življenja osebe, ki se je znašla v hudi osebni stiski, hkrati pa skrbeli za varnost vseh udeležencev v prometu. Intervencija se je žal končala s smrtjo. Policija pa je ob tem poudarila, da po prvih ugotovitvah niso zaznali znakov kaznivega dejanja.

Toda kmalu po dogodku se razprava ni več vrtela okoli same intervencije. Na družbenih omrežjih so se začeli širiti posnetki voznikov iz večurne kolone. Nekateri so zgolj pokazali razmere na avtocesti, drugi pa so svojo nejevoljo izrazili na način, ki je pri številnih sprožil ogorčenje. V komentarjih pod objavami so se vrstila sporočila, v katerih so posamezniki človeka v hudi stiski označevali predvsem kot razlog za zastoj, nekateri pa so zapisali celo, da bi morali intervencijo čim prej končati, da bi se promet sprostil. Številni ustvarjalci vsebin so opozorili, da je največja tragedija morda prav dejstvo, kako hitro je del javnosti pozabil, da je bil na drugi strani človek.

»Res ne razumem«

Med prvimi se je odzval ustvarjalec vsebin David Milosavljević, ki ga javnost pozna kot Snemalca Davida. V svojem videu ni skrival razočaranja nad objavo uporabnice družbenega omrežja TikTok, ki je med čakanjem v koloni objavila neprimeren komentar o človeku v stiski. V posnetku je namreč omenila, da »naj se oseba že vrže, ne pa, da vsi stojimo.« David je povedal, da ga je posnetek prizadel tudi zato, ker sam dobro pozna duševne stiske. »Kot oseba, ki je imela v preteklosti zelo veliko težav s svojim duševnim zdravjem in tudi veliko samomorilnih misli, bi rad rekel samo eno stvar. A si ti v redu?« je dejal na začetku videa.

Ob tem je večkrat poudaril, da razume jezo ljudi, ki so več ur čakali na avtocesti. Toda po njegovem mnenju obstaja meja, ki je človek ne bi smel prestopiti. »Razumem, gužva je. Mudi se ti. Živčna si. Ampak da nekaj takega posnameš in objaviš? Res ne razumem.« Posebej ga je zmotilo, da se je v delu komentarjev izgubilo zavedanje, da je na drugi strani človek v izjemni življenjski stiski. Po njegovem mnenju bi morala biti prva misel vprašanje, ali bo človek preživel, ne pa kdaj bo promet spet stekel. Ob tem je poudaril, da svojega odziva ne bo umaknil, saj meni, da je prav o takšnih primerih treba javno govoriti.

»Ne veste, kakšne borbe so v človekovi glavi«

Zelo osebno se je na dogajanje odzvala tudi ustvarjalka vsebin Tanja Repotočnik. Povedala je, da je njen brat umrl zaradi samomora, zato jo je razprava prizadela še toliko bolj. V videu je opozorila, da ljudje pogosto pozabijo, kako dolga in težka je pot do trenutka, ko človek izgubi upanje. »Tisti fant se je verjetno za zadnjo bilko držal, da tega ne bi naredil,« je dejala. Veliko spoštovanja je namenila policistom, pogajalcem, gasilcem in reševalcem, ki so več ur poskušali človeka prepričati, naj vztraja. Po njenem mnenju se premalo zavedamo, kako zahtevne so takšne intervencije in kako pomembna je vsaka beseda, ki jo človek v stiski sliši. »Ne veste, kakšne borbe so to v človekovi glavi, preden pride tako daleč.«

Povedala je, da bi dala vse, če bi lahko svojega brata še enkrat objela in mu pomagala, zato jo boli, ko vidi, kako hitro ljudje izrekajo besede, katerih teže se pogosto sploh ne zavedajo. Po njenem mnenju bi morali biti takšni dogodki predvsem opomin, da se moramo o duševnem zdravju pogovarjati veliko več in brez obsojanja. »Prav je, da se o tem govori,« je dejala in dodala, da takšni odzivi razkrivajo pravo stanje družbe.

»Problem ni v prometu. Problem je v nas«

Med odmevnejšimi odzivi je bil tudi zapis pisateljice Milene Miklavčič, ki je po ogledu prispevka v oddaji Planet 18 zapisala, da jo je pretreslo predvsem to, kako malo sočutja je bilo mogoče zaslediti med komentarji. Po njenem mnenju je povsem razumljivo, da so bili ljudje zaradi večurnega čakanja utrujeni, žejni in nejevoljni. »Eno je reči, da je bilo hudo, naporno. Nekaj povsem drugega pa je zapisati, da bi morali človeka kar pustiti, samo da bi bila cesta prej odprta.«

Po njenem mnenju številni v človeku niso več videli človeka. »Videli so samo oviro.« V zapisu se je dotaknila tudi širše družbe in opozorila, da besede nikoli niso nedolžne. Po njenem mnenju prav način, kako govorimo o najranljivejših, kaže, kakšna družba smo postali. Ob tem je izpostavila tudi besede psihoterapevta Matica Vidica, ki je v oddaji opozoril, da ljudem danes pogosto ne manjka le empatije, ampak že osnovna simpatija – preprosta človeška naklonjenost do drugega človeka. »Če ob človeku na robu viadukta najprej pomislimo na to, kdaj bo odprta cesta, potem res ni največji problem v prometu. Problem je v nas,« je sklenila zapis.

Več kot prometni zastoj

Dogodek je v nekaj dneh postal razprava o tem, kako se odzivamo na stisko drugega človeka, kakšno težo imajo besede na družbenih omrežjih in kako hitro se lahko pozabi, da je za vsako intervencijo predvsem človeško življenje. Na eni strani so bili policisti, pogajalci, gasilci in reševalci, ki so več ur poskušali rešiti življenje. Na drugi strani pa družbena omrežja, kjer so nekateri tragedijo spremenili v priložnost za zbiranje ogledov, drugi pa za izražanje jeze zaradi prometnega zastoja. Prav zato številni ocenjujejo, da največje vprašanje po tej tragediji ni več, koliko ur je bila zaprta dolenjska avtocesta, temveč kakšna družba želimo biti, ko se nekdo znajde v najtežji življenjski stiski.

NISTE SAMI 

Če se znajdete v stiski ali imate samomorilne misli, se pogovorite z nekom, ki mu zaupate, ali poiščite strokovno pomoč. Če vas skrbi za bližnjega, ga poslušajte brez obsojanja in ga spodbudite, naj poišče pomoč.

Na voljo so tudi brezplačne oblike podpore:

Klic v duševni stiski 01 520 99 00, vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj.
Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123, 24 ur na dan, vsak dan. Klic je brezplačen.
Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja 080 11 55, 24 ur na dan.
Tom telefon za otroke in mladostnike 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro. Klic je brezplačen.

V primeru neposredne življenjske ogroženosti ali če menite, da je nekdo v neposredni nevarnosti, pokličite 112 ali 113.

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