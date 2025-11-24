Po tragediji na Valvasorjevi izvedenka razkriva temno plat zakonske zgodbe

V nadaljevanju sojenja obtoženi za uboj moža maja 2022 v Valvasorjevi ulici v Mariboru je danes predstavila svoje mnenje izvedenka toksikologije Majda Zorec Karlovšek. Potrdila je, da je bil pokojni v času obravnavanega dogodka močno opit. Po njenih besedah sta v takšnem stanju močno omejena nadzor nad čustvi in razum. Izvedenko so vpoklicali na predlog obrambe. Na osnovi dokumentacije in izjav prič je ugotovila, da je pokojni v času nastopa smrti oz. obdukcije imel v krvi 1,84 grama alkohola na kilogram krvi, v času, ko ga je žena zabodla, pa najverjetneje še več, po ocenah izvedenke okoli 2,1 grama na kilogram.

Izvedenka: Pokojni je bil močno zasvojen z alkoholom

Kot so v preiskavi in na mariborskem sodišču povedali njegovi sorodniki in prijatelji, je v prejšnjih obdobjih užival veliko alkohola, ko je spoznal ženo, zdaj obtoženo uboja, pa je abstiniral. Po rojstvu otroka v letu 2017 je ponovno pričel uživati alkohol. »Pri osebah, ki so bile nekoč odvisne, vsako nadaljnje pitje hitro drsi v novo stanje zasvojenosti,« je pojasnila izvedenka Zorec Karlovšek. Pokojnega je opredelila kot močno zasvojenega z alkoholom. Kot je dejala, imajo takšne osebe ponavadi občutek, da se je vse zarotilo proti njim, zanje je značilna tudi nagnjenost k zameram, manipulacijam in zanikanju. Oseba, ki je navajena pitja alkohola, ne kaže kakšnih posebnih motoričnih oviranosti, na primer pri vožnji, »je pa pri tej koncentraciji nedvomno močno omejeno kontroliranje čustev, razumski del je moten,« je pojasnila izvedenka toksikologije.

Nov izvedenec psihiatrije, katerega vpoklic je prav tako predlagal odvetnik obtožene Miha Žinkovič, svojega mnenja še ni izdelal. Sodišče je medtem pridobilo dokumentacijo o njuni družini na Centru za socialno delo (CSD) Maribor, ki ga je danes posredovalo na ogled obrambi in tožilstvu. Na pričanje je povabilo nekdanjo uslužbenko CSD, ki je obravnavala to družino, a je ta danes opravičila svoj izostanek. Pojasnila je, da kot nekdanja uslužbenka nima več dostopa do dokumentacije, obenem pa se ne spomni več podrobnosti primera, zato se sprašuje, če je njeno pričanje sploh smiselno.

Kako je potekal vbod z nožem?

Odvetnik Žinkovič je napovedal, da se bo glede vztrajanja pri pričanju socialne delavke izjasnil po pregledu dokumentacije CSD. Kot nov dokazni predlog je danes predlagal dopolnitev mnenja izvedenca sodne medicine Petra Kadiša, da po zagovoru obtožene na prejšnjem naroku dodatno pojasni, kako je potekal vbod z nožem in kaj to pove o položaju pokojnega in obtožene v tistem trenutku. Tožilka Nevenka Berdnik je dodatno predlagala zaslišanje kriminalistov, ki sta sodelovala pri izdelavi zapisnika zagovora obtožene na policiji, ter izvedenca medicinske stroke Miroslava Batište, ki je sicer v tem primeru že izdelal izvedensko mnenje. Sodni senat pod vodstvom Nine Grdinić je po posvetu za zaprtimi vrati odločil, da se predlogu za dopolnitev mnenja izvedenca Kadiša ugodi. O ostalih novih dokaznih predlogih bo odločil kasneje. Nadaljevanje sojenja je predvideno 18. decembra.

Obtožnica Mariborčanko bremeni, da se je znesla nad pet let starejšim partnerjem. V pritličju stanovanjske hiše v Valvasorjevi ulici naj bi ga zaradi njegovega psihičnega in fizičnega nasilja zabodla z nožem v prsni koš. Nato se je on z avtomobilom odpeljal v smeri proti kliničnemu centru, a je na poti izgubil nadzor nad vozilom ter trčil v drevo in tovorno vozilo, kmalu zatem pa izkrvavel.