Po tragediji pod Toscem: na planinski postojanki naj bi skupino poskušali zadržati

Slovenija in sosednja Hrvaška sta pretreseni ob neizmerni tragediji, ki se je po vremenskem preobratu zgodila v nedeljo pod 2275 metrom visokim Toscem, kjer je plaz okoli 10. ure zasul tri hrvaške planince in jih odnesel po ozki snežni grapi 350 metrov navzdol. Žal so vsi trije umrli, štirje iz skupine planincev iz Splita in okolice pa so se pretreseni vrnili v dolino.

Potem ko so v nedeljo pozno popoldne najprej našli prvega mrtvega planinca, neuradno naj bi bil iz Šibenika, in potem akcijo zaradi prihajajoče teme prekinili, so včeraj okoli 11. ure v plazu našli še druga dva pogrešana. Domnevno gre za brata, stara okoli 30 let, iz Kaštele pri Splitu. Po poročanju hrvaških medijev se je eden od njiju pred kratkim poročil, drugi pa se je nameraval kmalu.

46 ljudi je letos že umrlo v gorah.

»Uspelo nam je najti še dva pogrešana. Eden je pod metrom snega, drugi pa pod metrom in pol. Truplo enega nam je uspelo izvleči s helikopterjem, drugega pa ne,« je dejal načelnik GRS Bohinj in vodja intervencije Miha Arh in izrekel sožalje njihovim družinam.

Reševanje je bilo zelo zahtevno, saj prvi dan zaradi močnega sneženja in slabe vidljivosti večino časa ni mogel pomagati helikopter, reševanje je dodatno otežil strm in zahteven teren z več skalnimi skoki. Z Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) so sporočili, da so se reševalci v grapo spuščali po vrveh in v nedeljo po približno 150 metrih locirali prvega od pogrešanih planincev, včeraj pa torej še preostala dva.

Kot je še pojasnil Arh, so ponoči zbrali dodatne podatke in analizirali, kje bi bila lahko ponesrečenca, v veliko pomoč so jim bile GPS-koordinate, ki so jih prejeli od hrvaških gorskih reševalcev. Družini sta pogrešana namreč klicali z mobilnim telefonom in pri tem se je zabeležila njuna natančna lokacija. Kot so še dodali na GRS Bohinj, je prvega ponesrečenca našel reševalni pes, malo zatem pa so s sondiranjem našli še zadnjega.

60 gorskih reševalcev V dvodnevni akciji je sodelovalo več kot 60 gorskih reševalcev iz društev GRS Bohinj, Jesenice in Radovljica ter gorska enota policije. Prvi dan je helikopter lahko poletel le proti večeru in v dolino prepeljal prvo truplo, včeraj pa je lahko na območje plazu pripeljal tudi gorske reševalce, kar je bistveno skrajšalo dostopni čas.

Splitski planinci so se v nedeljo zjutraj, ko je slovenske gore pobelila izdatna snežna pošiljka, vračali z Vodnikovega doma na Velem polju. Tam so prespali po vzponu na Triglav. Po naših zanesljivih informacijah jih je poskušalo oskrbniško osebje v planinski postojanki zadržati, saj je bilo sestopanje po južnih pobočjih Tosca proti Studorskemu prevalu in naprej na Rudno polje zaradi velikih količin snega smrtno nevarno. Zakaj jih niso poslušali, ne bomo nikoli izvedeli, menda naj bi morali biti v nedeljo zvečer doma. Napačna presoja je tri od njih stala življenje.

Reševalno akcijo sta včeraj iz reševalnega štaba v gasilskem domu v Stari Fužini v Bohinju spremljala tudi slovenski minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in njegov hrvaški kolega Davor Božinović.

Število smrtnih žrtev naših gora se je s tragedijo hrvaških planincev povzpelo že rekordno visoko, na 46, že za tri več kot v vsem lanskem letu skupaj in največ v zadnjih 15 letih. V letošnji žalostni statistiki je tudi precej hrvaških državljanov, ki so, kot je znano, veliki ljubitelji slovenskih gora. Tako smo konec avgusta poročali o nesreči, v kateri je med sestopanjem s Škrlatice usodno omahnil 54-letni Robert Lemić, vodja skupine Planinskega društva Dubovac iz Karlovca, spomladi je pri sestopu z Grintovca pred očmi prijateljev v globoko brezno zdrsnil 43-letni Ivan Rutnik, le nekaj dni pozneje pa je na Tominškovi poti na Triglav omahnil 300 metrov globoko še en hrvaški državljan, 30-letni planinec.

Vodja intervencije Miha Arh ter ministra za notranje zadeve, Boštjan Poklukar in Davor Božinović FOTO: MNZ

Nesrečne Hrvate so našli v globoki grapi. FOTO: GRZS