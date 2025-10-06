Po tragediji pod Toscem: »Pretresla nas je novica, da je umrl naš prijatelj Mario«

Galerija
Po tragediji, ki je celotno regijo pretresla v nedeljo, ko je pod Toscem v osrčju Julijskih Alp plaz zasul tri hrvaške planince, so se od enega od njih na družabnem omrežju zdaj poslovili njegovi prijatelji iz planinskega doma Umbreto Girometta.
»Pretresla nas je žalostna novica, da je včeraj pod plazom umrl naš prijatelj in kolega Mario, ki nam je nesebično pomagal pri večji prenovi koče pred sedmimi leti, tako pri prevozu potrebnega gradbenega materiala kot tudi pri zagotavljanju dragocene donacije LED panelov za osvetlitev notranjosti koče. Družinam in vsem prijateljem preminulih alpinistov izrekamo iskreno sožalje. Naj počivajo v miru,« so zapisali užaloščeni planinci.
Planinski dom Umberto Girometta se sicer nahaja nad manjšo dolinico Ljuvača na južnih pobočjih Mosorja in je priljubljen cilj planincev, večina jih pot podaljša na Vickov stup in okoliške vrhove.
Izrazi sožalja sicer prihajajo iz vseh strani, tudi državnih vrhov. Tako so svojcem tragično preminulih planincev med drugim že izrekli sožalje slovenski obrambni minister Borut Sajovic, notranji minister Boštjan Poklukar in vodja intervencije Miha Arh.
REGIJA V ŽALOSTI
Zaradi smrti dveh sodržavljanov v Julijskih Alpah v Sloveniji – bratov Roka (31) in Andrije (26) Kovačev – je Mestna uprava napovedala, da bodo v Kaštelih razglasili dan žalovanja.
»Ta tragedija in izguba življenj sta globoko pretresli našo skupnost,« je za Hino povedal tiskovni predstavnik Mestne občine Kaštela Frane Smoljo.
V imenu Mestne občine Kaštela je izrazil iskreno sožalje družini in prijateljem obeh bratov in planincev, katerih trupli so našli v slovenskih Alpah.
Kako žalostno! To sta mlada planinca iz Dalmacije, ki sta umrla v plazu – eden od bratov se je nedavno poročil, drugi bi se moral poročiti kmalu.
Župan Kaštel Denis Ivanović in mestne službe razmišljajo o razglasitvi dneva žalovanja v Kaštelih. Odločitev bodo sprejeli po posvetu s starši umrlih planincev in po tem, ko bo znano, kdaj bodo njuna trupla prepeljana iz Slovenije v Kaštela, so povedali na mestni upravi.
Prebivalci Kaštel pravijo, da sta bila brata Kovač vzorna mladeniča, starejši Roko pa se je pred kratkim poročil.
V Julijskih Alpah v Sloveniji je umrl še en hrvaški državljan – s področja Solina, iz naselja Sveti Kajo, poroča Slobodna Dalmacija.