Po tragediji pod Toscem: »Pretresla nas je novica, da je umrl naš prijatelj Mario«

Po tragediji, ki je celotno regijo pretresla v nedeljo, ko je pod Toscem v osrčju Julijskih Alp plaz zasul tri hrvaške planince, so se od enega od njih na družabnem omrežju zdaj poslovili njegovi prijatelji iz planinskega doma Umbreto Girometta.

»Pretresla nas je žalostna novica, da je včeraj pod plazom umrl naš prijatelj in kolega Mario, ki nam je nesebično pomagal pri večji prenovi koče pred sedmimi leti, tako pri prevozu potrebnega gradbenega materiala kot tudi pri zagotavljanju dragocene donacije LED panelov za osvetlitev notranjosti koče. Družinam in vsem prijateljem preminulih alpinistov izrekamo iskreno sožalje. Naj počivajo v miru,« so zapisali užaloščeni planinci.

Planinski dom Umberto Girometta se sicer nahaja nad manjšo dolinico Ljuvača na južnih pobočjih Mosorja in je priljubljen cilj planincev, večina jih pot podaljša na Vickov stup in okoliške vrhove.

Izrazi sožalja sicer prihajajo iz vseh strani, tudi državnih vrhov. Tako so svojcem tragično preminulih planincev med drugim že izrekli sožalje slovenski obrambni minister Borut Sajovic, notranji minister Boštjan Poklukar in vodja intervencije Miha Arh.