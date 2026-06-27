Po tragediji v gorah se poslavljajo od Tilna (31): »Zakaj ravno človeku, ki je tako rad živel«

Minuli konec tedna, ki so ga mnogi izkoristili za obisk slovenskih gora, se je tragično končal za komaj 31-letnega alpinista iz Šaleške doline. Kot smo pisali, naj bi bil mladenič udeleženec tabora, v severno steno 1980 metrov visokega vrha Vršiči nad Kamniško Bistrico (blizu Ojstrice) pa se je odpravil v družbi dveh soplezalcev.

V navezi je plezal prvi, ko se mu je odlomil skalni oprimek in 31-letnik je omahnil okoli deset metrov globoko na skalno polico. Tedaj naj bi bil še živ, a neodziven. Intervencija je bila hitra. »Gorski reševalci GRS Kamnik so na kraju dali prvo pomoč alpinistu, dežurna ekipa GRS Brnik s helikopterjem letalske policijske enote pa ga je najprej prepeljala na Korošico, nato pa v dolino,« so posredovanje opisali na Upravi za zaščito in reševanje. A niti pomoč z aparati ni bila uspešna, dežurna zdravnica v Kamniku je lahko le še potrdila smrt.

»Kako se lahko to zgodi človeku, ki ima v sebi toliko življenja in pozitive. Zakaj ravno človeku, ki je znal in je tako rad ŽIVEL. Zakaj ravno TI, vzorni mož in mladi očka. Nista še minila dva meseca, ko smo se skupaj veselili rojstva, vašega novega družinskega člana. Toliko načrtov sta z Moniko imela. Ampak življenje je nepredvidljivo,« je ob novici, da se je Tilen veliko prezgodaj poslovil s tega sveta, zapisal njegov prijatelj in dodal: »Težko je za tvojo družino, ki je ostala sama, ampak mi bomo tukaj, tudi za njih. TI dragi Tilen, pa poskrbi za njih od zgoraj.«

Od Tilna se bodo svojci in vsi, ki so ga imeli radi, poslovili danes ob 13. uri na pokopališču Šmartno ob Paki.