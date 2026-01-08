Po tragediji, v kateri je umrl devetletni otrok, Občina Šmartno pri Litiji ovita v črnino

Šmartno pri Litiji je danes ovito v črnino. V sredo je na eni od tamkajšnjih cest namreč ugasnilo življenje. Vsako življenje je dragoceno in za vsakim izgubljenim žalujemo, bolečina pa je toliko večja, ko gre za nekoga mladega, pred katerim je bilo še vse življenje, a je kruta usoda vanj zarezala veliko prezgodaj.

OŠ Šmartno pri Litiji. FOTO: Dejan Javornik

V prometni nesreči v Litiji je sredo umrla zelo mlada oseba, otrok, star komaj devet let. »V sredo ob 14.20 se je na prometni površini pred Osnovno šolo Šmartno pri Litiji zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl devetletni otrok, so sporočili z Generalne policijske uprave. Petinštiridesetletni voznik tovornega avtomobila je vozil proti vhodu v športno dvorano osnovne šole in pri zavijanju desno trčil v devetletnega otroka, ki se je takrat gibal ob desni strani tovornega vozila. Otrok se je pri tem tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

Na Občini Šmartno pri Litiji so se nesrečnemu otroku poklonili s simbolno črnino. Na družbenem omrežju so naslovno fotografijo zamenjali s črnim pravokotnikom in tako brez besed sporočili svojcem, prijateljem in znancem, da čutijo njihovo bolečino, da jo z njimi delijo, da v teh težkih trenutkih niso sami.

FOTO: Dejan Javornik

