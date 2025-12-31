Po tragediji v Škocjanskih jamah: »Počivaj v miru, Kristjan«

Po torkovi tragični nesreči, v kateri je življenje izgubil 49-letni jamar, so se kolegu poklonili tudi v Jamarskem društvu Dimnice Koper. »Žalostni in pretreseni sporočamo, da se je včeraj med raziskovalnim potopom v Škocjanskih jamah smrtno ponesrečil naš dolgoletni član in prijatelj Kristjan. Hvala ti Kristjan, za vse kar si naredil za naše društvo! Počivaj v miru,« so zapisali na družabnem omrežju, pod objavo pa so se vsuli izrazi sožalja članov drugih jamarjev, jamarskih društev, znancev in drugih, ki jih je tragedija pretresla.

Ekipa jamarskih reševalcev je sicer pokojnega jamarja potapljača iz Škocjanskih jam prinesla v sredo ob 3.20, reševalno akcijo pa so začeli v torek okoli 19.30. »Ob izrednih naporih in dobro organizirani akciji ekip jamarskih reševalcev jim je uspel prenos pokojnika po zahtevni poti iz Škocjanskih jam. Zahvala za pomoč pri uspešno izvedeni intervenciji gre tudi domačim gasilcem, občinskem štabu Civilne zaščite Občine Divača in Parku Škocjanske jame,« so navedli na družabnem omrežju člani Štaba Civilne zaščite za Primorsko-notranjsko. Nesreča se je, kot smo pisali, zgodila med raziskovalno akcijo jamarjev potapljačev v še neraziskanem delu Škocjanskih jam. V potopu so sodelovali trije jamarji potapljači, ki jim je pomagala 11-članska podporna ekipa. Okoli 11. ure so se potopili v prvi sifon, iz njega pa sta se vrnila dva potapljača. Uradni vzrok nesreče, ki je vzela življenje 49-letnika, sicer še ni znan, doslej znane podrobnosti bodo predstavniki Jamarske reševalne službe predstavili danes ob 10. uri.