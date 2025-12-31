  • Delo d.o.o.
USODNA NESREČA

Po tragediji v Škocjanskih jamah: »Počivaj v miru, Kristjan«

Ekipa jamarskih reševalcev je sicer pokojnega jamarja potapljača iz Škocjanskih jam prinesla v sredo ob 3.20.
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/istockphoto
B. K. P.
 31. 12. 2025 | 08:40
 31. 12. 2025 | 09:01
3:10
Po torkovi tragični nesreči, v kateri je življenje izgubil 49-letni jamar, so se kolegu poklonili tudi v Jamarskem društvu Dimnice Koper. »Žalostni in pretreseni sporočamo, da se je včeraj med raziskovalnim potopom v Škocjanskih jamah smrtno ponesrečil naš dolgoletni član in prijatelj Kristjan. Hvala ti Kristjan, za vse kar si naredil za naše društvo! Počivaj v miru,« so zapisali na družabnem omrežju, pod objavo pa so se vsuli izrazi sožalja članov drugih jamarjev, jamarskih društev, znancev in drugih, ki jih je tragedija pretresla.

Ekipa jamarskih reševalcev je sicer pokojnega jamarja potapljača iz Škocjanskih jam prinesla v sredo ob 3.20, reševalno akcijo pa so začeli v torek okoli 19.30. »Ob izrednih naporih in dobro organizirani akciji ekip jamarskih reševalcev jim je uspel prenos pokojnika po zahtevni poti iz Škocjanskih jam. Zahvala za pomoč pri uspešno izvedeni intervenciji gre tudi domačim gasilcem, občinskem štabu Civilne zaščite Občine Divača in Parku Škocjanske jame,« so navedli na družabnem omrežju člani Štaba Civilne zaščite za Primorsko-notranjsko. Nesreča se je, kot smo pisali, zgodila med raziskovalno akcijo jamarjev potapljačev v še neraziskanem delu Škocjanskih jam. V potopu so sodelovali trije jamarji potapljači, ki jim je pomagala 11-članska podporna ekipa. Okoli 11. ure so se potopili v prvi sifon, iz njega pa sta se vrnila dva potapljača. Uradni vzrok nesreče, ki je vzela življenje 49-letnika, sicer še ni znan, doslej znane podrobnosti bodo predstavniki Jamarske reševalne službe predstavili danes ob 10. uri.

V slovenskih jamah se je v preteklosti zgodilo več nesreč. V Škamprlovi jami v bližini Sežane je marca 2012 umrl ponesrečeni italijanski jamar. Med hujšimi nesrečami v zadnjih petih letih je nesreča iz februarja 2024, ko so iz jame pri Jelen brdu po več urah reševanja izvlekli poškodovanega jamarja, ki je padel na globini okrog 120 metrov. Januarja 2024 pa so iz Križne jame uspešno rešili tričlansko družino in dva jamska vodnika, ki so bili v jami ujeti dva dni, saj jim je izhod preprečil povišan vodostaj vode.

Aprila 2023 so reševalci po 30 urah prizadevanj iz Vranjedolske jame blizu Cerknice rešili nezavestno 33-letno jamarko, ki se je tam ponesrečila. Iz jame Primadona na Tolminskem pa so marca 2022 po dveh dneh rešili jamarja, ki si je pri raziskovanju jame na globini 300 metrov poškodoval ramo. Avgusta 2021 so reševalci iz jame Mala Kofca na območju Velike planine, ki jo je zasulo kamenje, rešili nepoškodovanega jamarja. Marca 2021 so nepoškodovana rešili tudi jamarja, ki sta ostala ujeta v bližini Planine pri Ajdovščini zaradi zdrsa velike skale v vhod podzemne jame.

