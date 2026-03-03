Po trčenju se je traktor prevrnil na streho in zagorel, voznik (51) umrl na kraju nesreče

Včeraj ob 18.14 se je na regionalni cesti Novo mesto–Otočec pri naselju Lešnica zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 51-letni voznik, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Traktor se je prevrnil na streho in zagorel, voznik umrl na kraju nesreče

Voznik osebnega vozila Škoda Rapid je vozil iz smeri Novega mesta proti Otočcu in trčil v zadnji del traktorja znamke Zetor, ki ga je v isti smeri pred njim vozil 51-letni moški. Po trčenju je traktor zaneslo z vozišča, kjer se prevrnil na streho in zagorel. Med prevračanjem je voznik padel iz traktorja in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 85 prometnih nesreč, devet nesreč se je končalo lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 45 kršitev javnega reda in miru ter 38 kaznivih dejanj.