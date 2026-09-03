Po trku v stavbo avto zagorel, z voznikom je hudo

V noči na četrtek so bili policisti Policijske uprave (PU) Maribor obveščeni o več kršitvah voznika osebnega avtomobila v središču Maribora. Izsledili so ga nekaj časa kasneje na Teznu, policista sta zapeljala za njim, a ga zaradi visoke hitrosti vožnje nista uspela ustaviti.

Kmalu za tem pa so policisti na Pobrežju opazili to isto vozilo, ki pa so ga po trku v stavbo zajeli plameni. Od njega so umaknili voznika ter pomagali omejiti požar, ki so ga sicer pogasili mariborski poklicni gasilci. Ogenj je zajel tudi ciprese ob stavbi. »Po prvih ugotovitvah je voznik trčil v ograjo objekta in se pri tem huje poškodoval. Ugotovljeno je bilo, da je voznik vozil v času ukrepa prepovedi vožnje v Sloveniji, vozil pa je tudi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka ga je imel 0,14 miligrama,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Maribor Anita Kovačič, ki je dodala, da so policisti vozniku zaradi različnih prekrškov izdali plačilni nalog.