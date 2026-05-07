Po uboju najemodajalca v Lovrencu na Pohorju jima je svetoval ChatGPT

Z zaslišanjem še enega kriminalista in dežurne zdravnice se je pred sodnico okrožnega sodišča v Mariboru Majo Balažic nadaljevala glavna obravnava zoper 45-letno Fahrije Rama, ki ji obtožnica očita, da je 22. julija lani v spalnici stanovanjske hiše v Lovrencu na Pohorju vzela življenje svojemu najemodajalcu, 53-letnemu Rihardu Žvikartu, in zagrešila uboj. Med prepirom s kuhinjskim nožem naj bi ga večkrat zabodla in porezala, kar je povzročilo smrt. Kriminalist Gordan Landeker je povedal, da je pogovor z osumljenko opravil dan po dogodku v prostorih policije in da na kraju tragičnega dogodka ni bil prisoten. Zdela se mu je pretresena in videlo se ji je, da je doživela travmatičen dogodek, je dejal. Na njej je opazil povito roko, drugih poškodb pa ni zaznal.
Tožilstvo trdi, da je Rama po prepiru sostanovalca zabodla v spanju.
V nadaljevanju tokratnega naroka so prebrali še izpovedi, ki sta ju v preiskavi podala nekdanji partner obtožene in žrtvina teta. Prvi je povedal, da imata z Ramovo sina, za katerega zadnja leta skrbi večinoma on in tudi živi pri njem. Obtožena je po njegovih podatkih v Lovrencu na Pohorju najprej živela z nekim tujcem, ki naj bi se nad njo tudi fizično znesel, sama pa po njegovih besedah naj ne bi bila nikoli nasilna do njega ali kogar koli drugega. Z njo naj bi bili v preteklosti zadovoljni tudi delodajalci, saj da je povsod svoje delo opravljala dobro. Priča je potrdila, da jo je obtožena na dan tragičnega dogodka poklicala in povedala, kaj se je zgodilo, on pa ji je svetoval, naj pokliče policijo. Kot je razumel, naj bi se pokojni najprej lotil nje, ker ni želel, da bi odšla od njega, nato naj bi mu vzela nož ter ga zabodla. Po nasvet, kako vse skupaj rešiti, se je njen nekdanji partner obrnil celo na ChatGPT in ji prek telefona poslal odgovore umetne inteligence.
Teta pokojnega je o njem povedala, da je imel njen nečak težko otroštvo, saj je bila njegova mati alkoholičarka. Pozneje je nekaj časa zanj skrbela njegova babica, po njeni smrti je živel z očetom. Da je delal in bil dober človek, je dejala, pozneje je zaradi bolezni izgubil zaposlitev in prejemal socialno pomoč, občasno mu je pomagala tudi ona. Povedal ji je, da ima prijateljico, tudi predstavil ji jo je, vendar, je povedala teta, ji Fahrije Rama »ni nikoli sedla«. Kljub temu je bil pokojni srečen, saj si je zelo želel zvezo, obtožena pa se ji je zdela urejena in finančno preskrbljena.
Tožilstvo sicer trdi, da je Ramova po prepiru sostanovalca zabodla v spanju, ona pa torej, da jo je napadel in se je branila. Incident se je zgodil le nekaj dni po tem, ko se je preselila k žrtvi. Na naslednjem naroku 29. maja naj bi med drugim zaslišali izvedenko psihiatrične stroke, priskrbeli naj bi tudi dodatne forenzične analize krvnih vzorcev. Tudi junija je predvidenih še nekaj narokov.