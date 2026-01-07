  • Delo d.o.o.
PRAVNOMOČNO

Po uboju soproge Sabine: Tomaž Arklinič obsojen na 30 let zapora

Arkliničeva 30-letna kazen za sostorilstvo pri umoru žene je postala pravnomočna.
Tomaž in Sabina Arklinič ter Aleksandra Škamlec. FOTO: Osebni Arhiv
Tomaž in Sabina Arklinič ter Aleksandra Škamlec. FOTO: Osebni Arhiv
STA, N. Č.
 7. 1. 2026 | 11:03
 7. 1. 2026 | 11:18
2:45
Višje sodišče v Mariboru je 18. decembra zavrnilo pritožbo zagovornice Tomaža Arkliniča, ki je bil na ptujskem sodišču obsojen na 30 let zapora zaradi sostorilstva pri umoru soproge marca 2024 v okolici Kidričevega. Sodba je tako postala pravnomočna, so danes sporočili z vrhovnega državnega tožilstva.

Okrožno sodišče na Ptuju je 15. maja lani spoznalo Tomaža Arkliniča za krivega sostorilstva pri umoru soproge Sabine Arklinič, ki naj bi ga z zavestnim sodelovanjem ter na grozovit in zahrbten način izvedel z že pravnomočno obsojeno sostorilko Aleksandro Škamlec. Sledilo je predlogu tožilstva in obdolženemu izreklo sodbo 30 let zapora ter mu podaljšalo pripor do pravnomočnosti sodbe oziroma do nastopa kazni.

Arkliničeva zagovornica Milena Prelog se je na sodbo pritožila. Meni, da primer ni enoznačen. »Dokazni postopek je razkril tudi pravno pomembna dejstva, ki gredo v korist obtoženega. Smrtna žrtev ne more zasenčiti temeljnega pravnega načela 'in dubio pro reo' – v dvomu v korist obtoženega. Poudarjam, da ta dvom ni bil zadostno upoštevan, zato bomo sodbo najverjetneje izpodbijali,« je dejala ob izreku kazni.

Smrtne rane je mladi materi prizadejala Aleksandra Škamlec, ki je dejanje priznala in bila zanj decembra 2024 pravnomočno obsojena na 28 let zapora. Arklinič pa je krivdo za očitano zanikal.

Truplo našla naključna sprehajalka

Do zločina je prišlo 22. marca 2024, truplo umorjene ženske pa je dva tedna pozneje v travi v bližini Kidričevega našla naključna sprehajalka. Takrat je postalo jasno, da ženska ni odšla neznano kam, kot je 23. marca policiji prijavil njen mož. Ta je policistom celo izročil poslovilno pismo, ki naj bi ga napisala žena. Kriminalisti so ga prijeli 5. aprila, naslednji dan pa še njegovo intimno prijateljico iz službe.

Ptujski sodniki so presodili, da je Arklinič skupaj z Aleksandro Škamlec skoval in izpeljal načrt za umor svoje soproge. »Obtoženi ni zgolj podal navodil, temveč je soobtoženko tudi motiviral za izvršitev dejanja,« je zapisalo sodišče. Pri tem je poudarilo, da sta kaznivo dejanje izvrševala skupaj, z izjemno mero odločnosti in prizadevanja, s ciljem, ki je bil odvzem življenja Sabini Arklinič. Olajševalnih okoliščin niso ugotovili, kar je vplivalo na izrek najstrožje kazni.

Tomaž ArkliničSabina Arkliničzaporumorfemicid
