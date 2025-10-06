Po udarcu mladeniča umrl starejši moški: »Zbudili smo se v enega najbolj črnih dni v zgodovini Dijaške skupnosti Celje«

Poročali smo, da je v soboto, 4. oktobra 2025, okoli 20.30 ure, na Savinjskem nabrežju v Celju, v bližini naslova Muzejski trg 1a, prišlo do tragičnega dogodka, v katerem je umrl 82-letni moški.

Dva mlajša fanta in dekle svetlo rjavih dolgih las so po dosedanjih informacijah PU Celje na nabrežju srečali moškega. Eden od fantov, ki je vozil e-skiro, naj bi moškega udaril, ta pa je padel, z glavo udaril ob tla in obležal.

Na dogodek se je odzvala Dijaška skupnost Celje in dijake takoj pozvala k pomoči, predvsem očividce. Njen predsednik, Nik Slemenšek, je ogorčen ob tragičnem dogodku. Odziv Dijaške skupnosti objavljamo v celoti.

»Zbudili smo se v enega najbolj črnih dni v zgodovini Dijaške skupnosti Celje. Z ogorčenjem in veliko skrbjo spremljamo novice o tragičnem dogodku ob našem savinjskem nabrežju. Več kot dve leti je od tega, ko smo bili v Celju priča groznim prizorom s streh veleblagovnic in uličnih pretepov, skoraj dve leti od tragičnega dogodka v Srbiji, ki je širšo razpravo odprl po vsej Sloveniji, v naši regiji še toliko bolj zaradi naših projektov. Nenehno smo mlajše opozarjali na medvrstniško nasilje, ki bo vodilo v dolgoročne posledice naše družbe, od danes naprej pa moramo žal začeti razpravljati tudi o medgeneracijskem nasilju, ki smo mu bili priča ob Splavarjevem mostu na savinjskem nabrežju.

Ni besed, ki bi opisale naše sočustvovanje s svojci žrtve v včerajšnjem incidentu. V trenutku, ko so nas iz Policije obvestili o dogodku, smo dijake pozvali k pomoči, predvsem očividce. Pomembno je, da smo v teh težkih trenutkih povezani in ne razdeljeni. Ravno ta razdeljenost je po našem mnenju povod za neljube zadeve, ki se vsakodnevno dogajajo na slovenskih tleh.

Dijaška skupnost Celje zato poziva učence, dijake, mladostnike in še posebej politike k zglednemu komuniciranju, k odprtosti in spoštovanju drug drugega. Prepogosto se zdi, da se pri vprašanju varnosti zatekamo le k šolskim zidovom, a realnost je, da se največ dogaja zunaj njih – v družbi, kjer mladi preživijo velik del svojega časa. Medgeneracijskih incidentov doslej nismo poznali, prav zato pa si želimo enotno in odmevno kampanjo, ki bo povezala vse generacije ter spodbujala dostojno vedenje, spoštljivo retoriko in nenasilno reševanje konfliktov.

K vzajemnem sodelovanju bomo povabili vse naše občine, šole in seveda Dijaško organizacijo Slovenije, ki upamo, da bo dobre prakse organizirala na državni ravni. Tudi s Policijo smo že do sedaj dobro sodelovali, skupaj pa želimo ozaveščanje o pomembnih temah prenesti v šolsko okolje širom regije in ga nadgraditi.«