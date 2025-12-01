Po umoru lepe Stefanie Patrik popolnoma strt, njegova odvetnica: »Neizmerno jo je ljubil«

Pisali smo, da je policija po izginotju 31-letne svetlolase lepotice Stefanie Pieper prijela prav tako 31-letnega Slovenca Patrika Megliča. Ko so minulo soboto nato v okolici Majšperka našli truplo Avstrijke, so pred kamere stopili tudi policisti, tako avstrijski kot slovenski, ki so kolegom onstran meje nudili pomoč. Razkrili so grozljive podrobnosti primera, ki je pretresel prebivalce na obeh straneh državne meje, med drugim, da je Patrik Stefanie, s katero sta bila občasno tudi v zvezi, umoril, truplo stlačil v kovček, tega pa iz Gradca pripeljal v gozd v okolici Majšperka, kjer ga je zakopal.

Sprva so policisti v povezavi z izginotjem Stefanie prijeli tudi Patrikova očima in brata, a so ju minuli konec tedna, ko je Patrik dejanje priznal, izpustili. Danes dopoldan so na deželnem kazenskem sodišču v Gradcu odločali o priporu za 31-letnega Patrika Megliča, zaslišanja se je udeležil v družbi odvetnice Astrid Wagner, na njem pa je Slovenec, ki sicer že nekaj časa živi in dela v Avstriji, dejanja ponovno priznal in dodal, da se je zgodilo med prepirom, povod za katerega je bilo ljubosumje. »Bil sem povsem šokiran, ko sem nenadoma zagledal Stefi, ki je negibno ležala pred mano. Kar je sledilo, je bil kot v transu,« je še dejal Meglič,

»Moja stranka je popolnoma strta, ne razume, kaj se zgodilo. Neutolažljiv je in ves čas joče, da je Stefanie neizmerno ljubil in jo še vedno ljubi,« pa je dodala njegova zagovornica Wagnerjeva, ki je Megliča večkrat obiskala v čas, ko je bil v policijskem pridržanju ter se z njim dolge ure pogovarjala. Patriku Megliču sicer grozi, da ga obtožijo kaznivega dejanja umora, če bo nato na sodišču tudi spoznan za krivega, se lahko zgodi, da bo do konca življenja za rešetkami.