Prišlo je do umora, na begu nevaren osumljenec: če ga vidite, pokličite 113

Policisti Policijske uprave Celje so danes ponoči na območju Vuhreda obravnavali umor. Kaznivega dejanja je osumljen 39-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po dejanju pobegnil in je še vedno na begu. Po podatkih policije je osumljenec visok približno dva metra, oblečen v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut pa v črne čevlje.

Policija opozarja, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo. Ob morebitnem srečanju z osumljencem naj ljudje ne poskušajo vzpostaviti stika, temveč se umaknejo na varno in o tem nemudoma obvestijo policijo na številko 113.

Policisti nadaljujejo intenzivno iskanje osumljenca in prosijo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o njegovem gibanju ali bivališču, naj jih takoj posredujejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.