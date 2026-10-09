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MEDNARODNI ORGANIZIRANI KRIMINAL

Po veliki policijski akciji Denis Čaleta opozarja na zaskrbljujoč trend: »To nas zagotovo mora skrbeti«

Slovenska policija je v štiri leta trajajoči preiskavi sodelovala z 22 policijami iz Evropske unije in zahodnega Balkana.
Denis Čaleta FOTO: Igor Zaplatil/Delo 
Denis Čaleta FOTO: Igor Zaplatil/Delo 
STA, A. G.
 9. 10. 2026 | 08:03
 9. 10. 2026 | 08:03
3:42
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Po obsodbah v zadevi Kavaški klan je policija razkrila ozadje razbitja nove kriminalne združbe, povezane z drogami in nasiljem. Po mnenju strokovnjaka Denisa Čalete gre le za vrh ledene gore in odraz mednarodnega varnostnega okolja, »v katerem je tudi Slovenija«. Uspešno delo policije pa mora dobiti ustrezen epilog na tožilstvu in sodiščih, meni. Slovenska policija je v četrtek predstavila podrobnosti štiri leta trajajoče obsežne mednarodne preiskave zelo dobro organizirane kriminalne združbe, ki je aktivnosti izvajala na območju več evropskih držav. V konkretni zadevi je slovenska policija sodelovala z 22 policijami iz Evropske unije in zahodnega Balkana, aktivnosti pa so potekale pod okriljem Europola. Ob tem so na policiji kot posebej zaskrbljujočo izpostavili stopnjo nasilja, ki so jo zaznali pri delovanju kriminalne združbe.

Po oceni Denisa Čalete z Inštituta za korporativne varnostne študije gre pri delovanju mednarodnih kriminalnih združb za odraz širšega mednarodnega varnostnega okolja, »v katerem je tudi Slovenija. Morda zaradi svoje majhnosti v preteklosti nismo bili tolikokrat priča tovrstnim dejanjem, pa vidimo, da v zadnjem obdobju vseeno tudi Slovenija ni bila imuna pred tem,« ugotavlja. Kot izpostavlja, živimo v času, ko je v družbi vedno več napetosti med posamezniki in družbenimi skupinami, zato je po njegovem pričakovano, da se to odraža tudi na področju kriminalnih združb. Ta trend pa se bo verjetno še stopnjeval. »To nas zagotovo mora skrbeti, na državi pa je, da institucijam zagotovi vse ustrezne mehanizme, da se bodo proti takšnim oblikam kriminala lahko tudi uspešno borile,« poudarja.

Kriminal prinaša denar, Slovenija pa leži na pomembnem stičišču

Obenem se je treba zavedati, da postaja kriminal še bolj kompleksen, kot smo ga poznali v preteklosti, dodaja Čaleta. »Organizirane kriminalne združbe se ukvarjajo z vsemi stvarmi, ki prinašajo denar, kapital,« izpostavlja. Dejstvo pa je tudi, da se Slovenija nahaja na stičišču Balkana, srednje Evrope in Italije. »In seveda je za pričakovati, da tudi čez naše območje poteka transport nezakonitega blaga in verjetno tudi finančni tokovi.«

Policija uspešna, toda kaj sledi?

Glede ocene, kako uspešno se Slovenija spopada z organiziranim mednarodnim kriminalom, Čaleta odgovarja, da »takšne akcije, kot smo jim priča zdaj, kažejo na to, da smo uspešni. Je pa res, da je to, kar je odkrito, verjetno le vrh neke ledene gore«. Zato si je po njegovem treba postavljati tudi vprašanje, ali imamo dovolj učinkovite organe pregona, »da Slovenija ne postane logistična odskočna baza za izvajanje tovrstnih operacij v drugih državah«.

Ob tem je kot pozitivno ocenil delo policije. Kot poudarja, je vsaka uspešno izvedena operacija zagotovo pozitiven znak, saj kaže, da policija deluje kakovostno in da je v mednarodnem okolju prepoznana kot zanesljiv in kredibilen partner. Pri razbijanju mednarodnih kriminalnih mrež, ki se raztezajo čez več držav, je namreč predvsem pomembno sodelovanje, izmenjava podatkov in predhodnih aktivnosti, poudarja.

A dodaja, da je policijska akcija šele prvi korak. Vprašanje pa je, kako bodo v naslednjem koraku uspešni tožilska organizacija in sodišča, še dodaja.

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