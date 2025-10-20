Po veliki tragediji v Pivki se je oglasila policija in sporočila podrobnosti

Policisti po streljanju v Pivki, v katerem sta danes zjutraj umrla 49-letna ženska in 46-letni moški z območja Pivke, preiskujejo sum uboja in samomora. Pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Koper Dejan Grandič je povedal, da sta se umrla medsebojno poznala, motiv dejanja pa še ni znan.

Policijo so nekaj minut pred 7. uro obvestili, da je prišlo do streljanja in da na pločniku na Kolodvorski ulici v Pivki ležita dve osebi, okrog njiju pa je veliko krvi. Na kraj dogodka so poleg kriminalistov in policistov hitro prišli tudi zdravstveni delavci, zdravnik pa je lahko le ugotovil smrt 49-letne ženske in 46-letnega moškega.

Prebivalce Pivke je tragedija pretresla. FOTO: Dejan Javornik

»Z dosedanjim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da sta oba umrla nasilne smrti in po vsej verjetnosti zaradi uporabe strelnega orožja. Na kraju dejanja smo tudi našli en kos orožja,« je v izjavi za medije v Postojni povedal Grandič.

V lasti imel dva kosa orožja

Moški je sicer imel v lasti dva kosa orožja, za katera je imel tudi orožni list. Prav tako je policija že potrdila, da sta se osebi med seboj poznali, v kakšnem odnosu sta bila, pa še preiskujejo.

Za umrli osebi je bila odrejena sodna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino. Kriminalisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil za razjasnitev dogodka.

FOTO: Dejan Javornik

Zaradi ogleda kraja dogodka in ostalih aktivnosti policije je bila do okoli 14. ure zaprta glavna cesta skozi Pivko.