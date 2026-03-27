Po vsej državi zabeležili skoraj tisoč intervencij, zavarovalnice sporočajo navodila, kako postopati v primeru škode

Neurja z močnim vetrom, ki so Slovenijo zajela v četrtek in vztrajajo tudi danes, so po podatkih centra za obveščanje sprožila kar 814 prijav dogodkov, gasilci pa so posredovali na 962 lokacijah. Aktiviranih je bilo 261 gasilskih enot, med njimi osem poklicnih. Največ intervencij so zabeležili na območju Kranja (245), sledijo Maribor (167), Nova Gorica in Murska Sobota (po 98), Celje (92) in Ptuj (37). Manj dogodkov so zabeležili v Trbovljah, Brežicah, Ljubljani, Slovenj Gradcu, Novem mestu in Kopru. Močan veter je predvsem odkrival strehe, podiral drevesa ter ponekod poškodoval elektrodistribucijsko in drugo infrastrukturo. Približno 24 ur po sprožitvi sistema SI-Alarm so opozorilo zaradi umirjanja razmer danes ob 12.30 tudi preklicali.

Zavarovalnice že dajejo navodila za popis škode

Po podatkih Zavarovalnice Triglav je največ škode na Gorenjskem, Goriškem, Cerkljansko-idrijskem območju, v Zgornjem Posočju ter v Prekmurju. Njihovi cenilci so že na terenu. Zavarovalnica ob tem oškodovancem svetuje, naj ukrepajo postopno in premišljeno. Najprej naj poskrbijo za varnost in se izogibajo nevarnim mestom, kot so poškodovane strehe ali podrta drevesa. Ko je to mogoče, naj preprečijo nadaljnjo škodo – denimo z začasnim prekrivanjem strehe ali odstranitvijo nevarnih predmetov. Pri tem poudarjajo, da naj se ne lotevajo del, ki bi lahko ogrozila njihovo življenje.

Ključno je tudi, da nastalo škodo čim bolje dokumentirajo: fotografirajo poškodbe, zabeležijo okoliščine in shranijo morebitne račune ali drugo dokumentacijo. Škodo naj nato prijavijo čim prej, tudi če vseh podatkov še nimajo, saj se lahko postopek kasneje dopolni. To lahko storijo prek spleta, mobilnih aplikacij ali po telefonu. Čeprav sicer velja tridnevni rok za prijavo, v primeru naravnih ujm dopuščajo tudi kasnejše prijave. Pristojni še opozarjajo, naj prebivalci spremljajo vremenska opozorila in ostanejo previdni, dokler se razmere povsem ne umirijo.