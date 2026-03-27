ZAVAROVALNICE ŽE V POLNEM TEKU

Po vsej državi zabeležili skoraj tisoč intervencij, zavarovalnice sporočajo navodila, kako postopati v primeru škode

Po današnjih neurjih z močnim vetrom so pristojni zabeležili več kot 800 dogodkov in skoraj tisoč intervencij gasilcev. Največ škode je na Gorenjskem in severnem delu države.
Zgornje Vetrno včeraj FOTO: Jože Suhadolnik
G. P.
 27. 3. 2026 | 20:28
Neurja z močnim vetrom, ki so Slovenijo zajela v četrtek in vztrajajo tudi danes, so po podatkih centra za obveščanje sprožila kar 814 prijav dogodkov, gasilci pa so posredovali na 962 lokacijah. Aktiviranih je bilo 261 gasilskih enot, med njimi osem poklicnih. Največ intervencij so zabeležili na območju Kranja (245), sledijo Maribor (167), Nova Gorica in Murska Sobota (po 98), Celje (92) in Ptuj (37). Manj dogodkov so zabeležili v Trbovljah, Brežicah, Ljubljani, Slovenj Gradcu, Novem mestu in Kopru. Močan veter je predvsem odkrival strehe, podiral drevesa ter ponekod poškodoval elektrodistribucijsko in drugo infrastrukturo. Približno 24 ur po sprožitvi sistema SI-Alarm so opozorilo zaradi umirjanja razmer danes ob 12.30 tudi preklicali.

image_alt
Šok na Gorenjskem: naleteli na podrto drevo, pod njim ležala poškodovana ženska

Zavarovalnice že dajejo navodila za popis škode

Po podatkih Zavarovalnice Triglav je največ škode na Gorenjskem, Goriškem, Cerkljansko-idrijskem območju, v Zgornjem Posočju ter v Prekmurju. Njihovi cenilci so že na terenu. Zavarovalnica ob tem oškodovancem svetuje, naj ukrepajo postopno in premišljeno. Najprej naj poskrbijo za varnost in se izogibajo nevarnim mestom, kot so poškodovane strehe ali podrta drevesa. Ko je to mogoče, naj preprečijo nadaljnjo škodo – denimo z začasnim prekrivanjem strehe ali odstranitvijo nevarnih predmetov. Pri tem poudarjajo, da naj se ne lotevajo del, ki bi lahko ogrozila njihovo življenje.

image_alt
Veter raztrgal Slovenijo, prizori kot iz katastrofičnega filma: »Dokler se razmere ne umirijo, se ne odpravljajte v gozd« (FOTO)

Ključno je tudi, da nastalo škodo čim bolje dokumentirajo: fotografirajo poškodbe, zabeležijo okoliščine in shranijo morebitne račune ali drugo dokumentacijo. Škodo naj nato prijavijo čim prej, tudi če vseh podatkov še nimajo, saj se lahko postopek kasneje dopolni. To lahko storijo prek spleta, mobilnih aplikacij ali po telefonu. Čeprav sicer velja tridnevni rok za prijavo, v primeru naravnih ujm dopuščajo tudi kasnejše prijave. Pristojni še opozarjajo, naj prebivalci spremljajo vremenska opozorila in ostanejo previdni, dokler se razmere povsem ne umirijo.

ZADNJE NOVICE
20:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAVAROVALNICE ŽE V POLNEM TEKU

Po vsej državi zabeležili skoraj tisoč intervencij, zavarovalnice sporočajo navodila, kako postopati v primeru škode

Po današnjih neurjih z močnim vetrom so pristojni zabeležili več kot 800 dogodkov in skoraj tisoč intervencij gasilcev. Največ škode je na Gorenjskem in severnem delu države.
27. 3. 2026 | 20:28
20:01
Bulvar  |  Zanimivosti
SAJ NI RES, PA JE

Večerja za 90 evrov postrežena v aluminijasti foliji?! Gost šokiran nad videzom jedi

Odzivi na spletu so bili neizprosni.
27. 3. 2026 | 20:01
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
MILENA SVETUJE

Ne želim si, da odide, a ob misli na intimo se mi obrne želodec

Pisala nam je bralka, ki se ob druženju s prijateljem iz mladosti ne počuti najbolje.
Milena Miklavčič27. 3. 2026 | 20:00
19:32
Novice  |  Slovenija
PETROL POD DROBNOGLEDOM

Državni holding preiskuje posle Petrola in zakoncev Južna

Petrol preiskujejo zaradi poslov z visokim tveganjem.
27. 3. 2026 | 19:32
19:15
Razno
PLANICA 2026

Zima slovenskih smučarskih skokov

Planica bo tudi letos več kot le prizorišče sklepnega dejanja sezone, ki vsako leto znova prinaša poseben preplet zgodb, čustev in ponosa.
Miha Šimnovec27. 3. 2026 | 19:15
18:41
Novice  |  Svet
NE SMETE SPREGLEDATI

To je sedem držav, ki ljudem plačujejo, da se preselijo v letu 2026 – med njimi je tudi naša soseda

Od italijanskih vasic do švicarskih Alp programi ponujajo denar, stanovanje in podporo podjetnikom.
27. 3. 2026 | 18:41

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
