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Po zadnjem požigu polja ob romskem naselju so se odzvali s Policije, to obljubljajo prebivalcem

Krški župan in tamkajšnji prebivalci si prizadevajo, da naselje razglasijo za območje varnostnega tveganja.
Gašenje je bilo zelo zahtevno. FOTO: Pgd Veliki Podlog
Gašenje je bilo zelo zahtevno. FOTO: Pgd Veliki Podlog
B. K. P., STA
 3. 7. 2026 | 19:18
2:26
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Po tem, ko smo objavili pretresljivo zgodbo Jožeta Kuntariča iz naselja Kalce - Naklo, ki so mu pred dnevi že tretjič požgali njivo pšenice, so se oglasili s Policijske uprave (PU) Novo mesto in dejali, da bodo proučili predlog Mestne občine Krško, da se območje romskega naselja Kerinov Grm, v bližini katerega so tudi Kuntaričeva polja, določi kot varnostno tvegano območje. Kot so zapisali na PU Novo mesto, ob vsakem zaznanem odstopanju oziroma poslabšanju izvajajo »ciljno usmerjene policijske naloge z namenom preprečevanja kaznivih dejanj, odkrivanja storilcev in zagotavljanja javnega reda ter varnosti«.

Ustrezno se, zagotavljajo, odzivajo in preverjajo tudi pogoje za vzpostavitev varnostno tveganih območij na podlagi določil zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje varnosti. »Zagotavljamo, da bomo nadaljevali z odločnim, zakonitim in strokovnim delovanjem ter v dialogu z lokalnimi skupnostmi iskali rešitve, ki bodo učinkovite, sorazmerne in za prebivalce čim manj obremenjujoče. Varnost ljudi ostaja naša prednostna naloga,« so zapisali.

Žal ni bilo prvič

»Glede na dogodke v zadnjem obdobju, ki so se zvrstili v neposredni bližini naselja Kerinov Grm, kakor tudi na širšem območju občine, menim, da navedeno območje ustreza vsem pogojem, da policija naselje Kerinov Grm razglasi za območje varnostnega tveganja,« je sicer med drugim v dopisu Krajevni skupnosti Veliki Podlog zapisal krški župan Janez Kerin in dodal, da razglasitev takšnega območja policiji omogoča izvajanje dodatnih pooblastil, ki jih sicer ne sme izvajati na običajnih območjih. 

O zadnjem požaru so bili gasilci sicer obveščeni v ponedeljek ob 14.30, na požarišču pa so na požarni straži ostali skoraj do sedmih zvečer. »Žal se na tem območju s podobnimi požari ne srečujemo prvič. Tudi pred kratkim smo bili aktivirani na podoben dogodek. V času žetve takšne intervencije povzročajo veliko škodo, ogrožajo ljudi in gasilce ter po nepotrebnem porabljajo opremo, čas in sredstva, ki bi jih lahko potrebovali drugje. Zato ponovno pozivamo k odgovornemu ravnanju v naravi!« so takrat zapisali na spletni strani PGE Krško.

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