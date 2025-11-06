Po zasegu heroina, ki je v Koper prispel iz Irana, Aleksander izginil

Kje je nekoč znani lavriški keramičar Aleksander Vettorazzi, če mu je tako sploh še ime? S tem vprašanjem si že več let belijo glavo tako na ljubljanskem kot koprskem okrožnem sodišču.

Njegovo ime je v javnosti zakrožilo po 25. aprilu 2018, ko so v koprskem pristanišču med pošiljko lepila za keramiko zasegli 302,3 kilograma heroina. Iz Irana je priplula na turški ladji, v 25 vrečah pa so cariniki in koprski policisti našli zelo čist heroin. Če bi ga prodajali na gram, bi bil posel vreden kar 63 milijonov evrov.

Naročnik oziroma vodja pri nas menda dobro razvejane združbe za preprodajo te droge je po prepričanju tožilstva torej Vettorazzi. Ta je v Slovenijo prišel kot sirski migrant Ahmed Elsayed, pri nas pa je ustanovil podjetje za prodajo keramike in sanitarne opreme Sarai na Lavrici. Dvajset ton lepila za keramiko, spravljenega v 800 vreč, naj bi naročil prav za omenjeno podjetje.

Izpuščeni iz pripora

Tožilstvo je poleg Vettorazzija na zatožno klop koprskega sodišča posedlo še Enisa Kočana, Arisa Alibašića in Gregorja Setnikarja. In čeprav se je sojenje začelo že septembra 2020, do danes ni bila sprejeta še niti ena odločitev. Še več. Obtožene so morali vmes, ker jim zaradi različnih zapletov in zastojev ni uspelo sojenja pripeljati do konca, tudi že izpustiti iz pripora. Torej, junija 2021 tudi Vettorazzija. Od takrat se je vdrl v zemljo. Do njega še danes ne uspe priti niti odvetniku Gorazdu Snoju, ki ga zastopa v najnovejši pravdni zadevi na ljubljanskem sodišču.

Uslužbenci Fursa so tovor iz Irana vzeli pod drobnogled. FOTO: PU Koper

Grosupeljsko podjetje Emar, upravljanje z nepremičninami, ki ga je Vettorazzi kot direktor vodil od maja 2017 do julija 2019 ter od septembra 2019 do februarja 2020, v tožbi zoper Vettorazzija zahteva ničnost posojilne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi hipoteke ter sporazuma o zavarovanju denarne terjatve v višini 100.000 evrov. Po prepričanju podjetja je Vettorazzi v času, ko ga je vodil, istemu podjetju fiktivno posodil okoli 200.000 evrov. Pooblaščenec podjetja Dejan Šebenik je včeraj sodnici Jelki Podgoršek pojasnil, da je Vettorazzi leta 2020 v izvršilnem postopku svoji takratni odvetnici po elektronski pošti dal navodilo, da to izvršbo umakne. To naj bi bilo tudi vse.

Na podlagi najverjetneje iste osnove je že lani pri Podgorškovi ob njegovi odsotnosti potekala tudi pravda, kjer pa je Specializirano državno tožilstvo na podlagi Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Zopni) v tožbi zoper Vettorazzija zatrjevalo, da je njegova terjatev do dolžnice, družbe Emar, iz februarja 2018 v znesku glavnice 200.000 evrov s pogodbenimi obrestmi v višini dobrih 19 tisočakov ter zakonskimi zamudnimi obrestmi od februarja 2019 premoženje nezakonitega izvora. Tožilstvo je bilo prepričano, da izvira iz trgovine z mamili, zato mu ga je želelo odvzeti.

V tem primeru je šlo za 219.309 evrov v obliki terjatev. Na sodišču so nam pojasnili, da je bilo s sodbo iz 19. junija lani ugodeno tožbenemu zahtevku. »Sodba je postala pravnomočna 22. avgusta 2024,« so sklenili.