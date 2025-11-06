  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VDRL V ZEMLJO

Po zasegu heroina, ki je v Koper prispel iz Irana, Aleksander izginil

Aleksander Vettorazzi naj bi bil naročnik heroina, ki je v Koper prispel iz Irana.
Aleksander Vettorazzi krivde konec leta 2019 na koprskem sodišču ni priznal. FOTO: Tomaž Primožič
Aleksander Vettorazzi krivde konec leta 2019 na koprskem sodišču ni priznal. FOTO: Tomaž Primožič
Aleksander Brudar
 6. 11. 2025 | 07:02
3:38
A+A-

Kje je nekoč znani lavriški keramičar Aleksander Vettorazzi, če mu je tako sploh še ime? S tem vprašanjem si že več let belijo glavo tako na ljubljanskem kot koprskem okrožnem sodišču.

Njegovo ime je v javnosti zakrožilo po 25. aprilu 2018, ko so v koprskem pristanišču med pošiljko lepila za keramiko zasegli 302,3 kilograma heroina. Iz Irana je priplula na turški ladji, v 25 vrečah pa so cariniki in koprski policisti našli zelo čist heroin. Če bi ga prodajali na gram, bi bil posel vreden kar 63 milijonov evrov.

Naročnik oziroma vodja pri nas menda dobro razvejane združbe za preprodajo te droge je po prepričanju tožilstva torej Vettorazzi. Ta je v Slovenijo prišel kot sirski migrant Ahmed Elsayed, pri nas pa je ustanovil podjetje za prodajo keramike in sanitarne opreme Sarai na Lavrici. Dvajset ton lepila za keramiko, spravljenega v 800 vreč, naj bi naročil prav za omenjeno podjetje.

Izpuščeni iz pripora

Tožilstvo je poleg Vettorazzija na zatožno klop koprskega sodišča posedlo še Enisa Kočana, Arisa Alibašića in Gregorja Setnikarja. In čeprav se je sojenje začelo že septembra 2020, do danes ni bila sprejeta še niti ena odločitev. Še več. Obtožene so morali vmes, ker jim zaradi različnih zapletov in zastojev ni uspelo sojenja pripeljati do konca, tudi že izpustiti iz pripora. Torej, junija 2021 tudi Vettorazzija. Od takrat se je vdrl v zemljo. Do njega še danes ne uspe priti niti odvetniku Gorazdu Snoju, ki ga zastopa v najnovejši pravdni zadevi na ljubljanskem sodišču.

Uslužbenci Fursa so tovor iz Irana vzeli pod drobnogled. FOTO: PU Koper
Uslužbenci Fursa so tovor iz Irana vzeli pod drobnogled. FOTO: PU Koper

Grosupeljsko podjetje Emar, upravljanje z nepremičninami, ki ga je Vettorazzi kot direktor vodil od maja 2017 do julija 2019 ter od septembra 2019 do februarja 2020, v tožbi zoper Vettorazzija zahteva ničnost posojilne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi hipoteke ter sporazuma o zavarovanju denarne terjatve v višini 100.000 evrov. Po prepričanju podjetja je Vettorazzi v času, ko ga je vodil, istemu podjetju fiktivno posodil okoli 200.000 evrov. Pooblaščenec podjetja Dejan Šebenik je včeraj sodnici Jelki Podgoršek pojasnil, da je Vettorazzi leta 2020 v izvršilnem postopku svoji takratni odvetnici po elektronski pošti dal navodilo, da to izvršbo umakne. To naj bi bilo tudi vse.

Na podlagi najverjetneje iste osnove je že lani pri Podgorškovi ob njegovi odsotnosti potekala tudi pravda, kjer pa je Specializirano državno tožilstvo na podlagi Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Zopni) v tožbi zoper Vettorazzija zatrjevalo, da je njegova terjatev do dolžnice, družbe Emar, iz februarja 2018 v znesku glavnice 200.000 evrov s pogodbenimi obrestmi v višini dobrih 19 tisočakov ter zakonskimi zamudnimi obrestmi od februarja 2019 premoženje nezakonitega izvora. Tožilstvo je bilo prepričano, da izvira iz trgovine z mamili, zato mu ga je želelo odvzeti.

V tem primeru je šlo za 219.309 evrov v obliki terjatev. Na sodišču so nam pojasnili, da je bilo s sodbo iz 19. junija lani ugodeno tožbenemu zahtevku. »Sodba je postala pravnomočna 22. avgusta 2024,« so sklenili. 

302 kilograma heroina so zasegli v koprskem pristanišču.

Več iz teme

Aleksander VettorazziheroinLuka Kopertožbasodiščesojenjesodbaturizemtožilstvo
ZADNJE NOVICE
08:05
Bulvar  |  Zanimivosti
OBDARJENOST MU POVZROČA TEŽAVE

Zaradi velikega penisa so mu preprečili zmenke

Britancu njegova obdarjenost povzroča kup težav. Za ženske je ali objekt poželenja ali pa se ga bojijo.
6. 11. 2025 | 08:05
07:52
Bulvar  |  Domači trači
DOMAČA ŽIVAL

Tina Gaber presrečna! Z Robertom sta domov pripeljala posvojenčka, čestitke dežujejo (VIDEO)

Njuna odločitev je ganila številne Slovence, ki so jima na družbenih omrežjih čestitali za toplo in srčno gesto.
6. 11. 2025 | 07:52
07:50
Šport  |  Športni trači
VINKO BOGATAJ

Legenda skakalnega športa tudi izjemen slikar samouk (FOTO)

Nekdanji reprezentant v smučarskih skokih je mojster naivne umetnosti. Planiški starter se je udeležil prestižnega likovnega tabora v Trebnjem.
Drago Perko6. 11. 2025 | 07:50
07:39
Bulvar  |  Tuji trači
VITEŠKI NAZIV

Na gradu Windsor David Beckham jokal od sreče: »Bolje ne more biti«

Britanski kralj Karel III. je nogometnega asa povišal v viteza. Eden komercialno najuspešnejših športnikov svojega časa.
6. 11. 2025 | 07:39
07:30
Novice  |  Slovenija
HARMONIKA IN VONJ PO SVINJSKI MASTI

V Hrastovljah domačini ohranjajo stare običaje ob prazniku svetega Martina (FOTO)

Martinovanju pravijo martinja, svinjska mast pa je zanje obvezna začimba.
Janez Mužič6. 11. 2025 | 07:30
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ta čokoladni mousse s kakijem bo postal jesenska senzacija – narejen brez jajc! (VIDEO)

Kremast čokoladni mousse s kakijem je popolna jesenska sladica – razkošna, lahka in polna toplih okusov čokolade in sadne svežine.
Odprta kuhinja6. 11. 2025 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam pljujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki