Pobegli pravnik Robert ponarejanja listin ne prizna

SERIJSKI PRESTOPNIK

Septembra so ga prijeli italijanski orožniki.

Pravnika Roberta Carvelyja iz Poletičev, naselja nad povirjem Dragonje, so po dolgotrajnejšem izmikanju roki pravice pravosodni policisti privedli na zatožno klop koprskega okrajnega sodišča. Serijskega prestopnika z bogato kriminalno kartoteko – ta obsega izsiljevanje, požig, tatvine, prevažanje nezakonitih prebežnikov čez mejo, prikrivanje ter nevarno vožnjo oziroma beg pred policisti – so septembra prijeli italijanski orožniki pri zaselku Korošci (Santa Barbara) med Hrvatini in Miljami. Ubežnik s ponarejenim računom Pred organi pregona se je skrival zaradi najmanj treh kazenskih postopkov ...