SERIJSKI PRESTOPNIK

Pobegli pravnik Robert ponarejanja listin ne prizna

Septembra so ga prijeli italijanski orožniki.
Roberta Carvelyja so na sodišče pripeljali iz pripora v Kopru. FOTO: Moni Černe
Roberta Carvelyja so na sodišče pripeljali iz pripora v Kopru. FOTO: Moni Černe
Moni Černe
 19. 11. 2025 | 07:10
Pravnika Roberta Carvelyja iz Poletičev, naselja nad povirjem Dragonje, so po dolgotrajnejšem izmikanju roki pravice pravosodni policisti privedli na zatožno klop koprskega okrajnega sodišča. Serijskega prestopnika z bogato kriminalno kartoteko – ta obsega izsiljevanje, požig, tatvine, prevažanje nezakonitih prebežnikov čez mejo, prikrivanje ter nevarno vožnjo oziroma beg pred policisti – so septembra prijeli italijanski orožniki pri zaselku Korošci (Santa Barbara) med Hrvatini in Miljami. Ubežnik s ponarejenim računom Pred organi pregona se je skrival zaradi najmanj treh kazenskih postopkov ...

Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
