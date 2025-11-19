Pobegli pravnik Robert ponarejanja listin ne prizna

Septembra so ga prijeli italijanski orožniki.
Galerija
Roberta Carvelyja so na sodišče pripeljali iz pripora v Kopru. FOTO: Moni Černe
Pravnika Roberta Carvelyja iz Poletičev, naselja nad povirjem Dragonje, so po dolgotrajnejšem izmikanju roki pravice pravosodni policisti privedli na zatožno klop koprskega okrajnega sodišča. Serijskega prestopnika z bogato kriminalno kartoteko – ta obsega izsiljevanje, požig, tatvine, prevažanje nezakonitih prebežnikov čez mejo, prikrivanje ter nevarno vožnjo oziroma beg pred policisti – so septembra prijeli italijanski orožniki pri zaselku Korošci (Santa Barbara) med Hrvatini in Miljami.
Ubežnik s ponarejenim računom
Pred organi pregona se je skrival zaradi najmanj treh kazenskih postopkov ...