Primorka med med Uncem in počivališčem Lom spet odprta, zastoj ostaja

Primorska avtocesta je bila dalj časa zaprta med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Zdaj pa so že odstranili posledice prometne nesreče, promet ponovno poteka po obeh pasovih pred počivališčem Lom proti Ljubljani. Ostal je daljši zastoj, za osebna vozila možen obvoz po cestah Postojna - Planina - Logatec in Unec - Laze - Logatec.

Megla zmanjšuje vidljivost med Razdrtim in Senožečami. Prometnoinformacijski center voznike poziva, naj vozijo previdno in s primerno varnostno razdaljo.

Zaradi prometne nesreče je promet oviran tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani.