Počilo na dolenjki, avtocesta zaprta med Višnjo Goro in Ivančno Gorico

Zaradi prometne nesreče je zaprta dolenjska avtocesta med Višnjo Goro in Ivančno Gorico, poroča prometno informacijski center za državne ceste. Nastal je zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Višnja Gora - Ivančna Gorica.

Prometno informacijski center ob nesreči na dolenjski avtocesti poziva voznike, da vzpostavijo reševalni pas