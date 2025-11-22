Počilo na gorenjski avtocesti: 5 poškodovanih, med Šmartnim in Brodom po cestišču predmeti (FOTO)

Gorenjska avtocesta je bila zaradi prometne nesreče zaprta med Šmartnim in Brodom proti Ljubljani. Poškodovana vozila so na odstavnem in prehitevalnem pasu, povsod po cestišču so predmeti. Nastaja zastoj, poroča prometnoinformacijski center.

5 poškodovanih V prometni nesreči so bili udeleženi vozniki treh vozil. Pri tem sta se lažje poškodovala dva voznika in trije potniki v vozilih, so za STA pojasnili na policiji. Vzrok za nesrečo je po podatkih Policijske uprave Ljubljana neprilagojena hitrost. Policisti vodijo prekrškovni postopek. Zaradi ogleda in odpravljanja posledic je bil na tem delu avtoceste za krajši čas oviran promet.

Na primorski avtocesti pa je zaradi burje še vedno zaprt predor Kastelec proti Ljubljani. Obvoz je po regionalni cesti Kastelec-Kozina. Zaprt je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani.

Na dolenjski avtocesti je med Starinami in Novim mestom proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Na cesti Črnova-Dobrna je pri Lokovini popolna zapora.

Ponekod po državi sneži, na takšnih območjih prilagodite vožnjo razmeram na cesti.

Na cesti Ilirska Bistrica-Pivka je pri Mrzleku zaradi podrtega drevesa močno oviran promet.

Na pomurski avtocesti je oviran promet med Sveto Trojico in Cerkvenjakom proti Lendavi, predmet na vozišču.