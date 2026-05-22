Počilo na območju Predoselj! Udeleženi voznica avtomobila, motorist in kolesar, ki sta hudo ranjena

Policisti so bili včeraj nekaj minut čez 14.30 obveščeni o prometni nesreči na območju Predoselj, v kateri so bili udeleženi voznica avtomobila, motorist in kolesar. Tako je 49-letna voznica v nepreglednem desnem ovinku zapeljala na nasprotno smerno vozišče in trčila v motorista, ki se je takrat pripeljal iz nasprotne smeri. Motorista je po trku odbilo v kolesarja na kolesarski stezi, ki je ravno tako kolesaril v isti smeri, kot je vozil motorist.

Motorist in kolesar hudo ranjena

Motorist in kolesar naj bi bila hudo telesno poškodovana in sta bila po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo. Policisti zoper voznico avtomobila vodijo postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. Pomoč na kraju so nudili tudi gasilci. Promet je bil v času ogleda oviran.