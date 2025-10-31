Počilo na primorki, med Logatcem in Uncem zaprt prehitevalni pas

Primorska avtocesta med Logatcem in Uncem proti Kopru je bila zaprta zaradi nesreče. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Logatec - Unec.

Nastaja zastoj

Cesta je po podatkih Prometno informacijskega centra za državne ceste ponovno odprta. Ostaja pa zaprt prehitevalni pas, nastaja tudi še vedno zastoj. Do nesreče je prišlo na odseku med avtocestnim počivališčem Lom in priključkom Unec. V njej sta bila udeležena osebno in tovorno vozilo. Slednje se je po podatkih Darsa prevrnilo.

Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran tudi v smeri proti Ljubljani na odseku med Uncem in Logatcem.