Počilo na slovenski cesti, kar pet oseb so odpeljali

Tudi današnja sobota ni minila brez prometnih nesreč. Po poročanju Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje se je v prometni nesreči, ki se je zgodila v jutranjih urah, več oseb poškodovalo. Kot so zapisali na svoji spletni strani, sta ob 6.19 v naselju Brezovica pri Črmošnjicah, ki se nahaja v občini Semič, trčili osebni vozili. Pri tem se je poškodovalo več oseb. Po informacijah omenjene uprave so jih reševalci NMP na kraju oskrbeli pet, nato pa so jih s pomočjo gasilcev prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V svojem sporočilu so še zapisali, da so gasilci PGD Črnomelj zavarovali kraj dogodka, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine na cestišču, na vozilih odklopili akumulatorja ter pomagali policistom pri usmerjanju prometa.