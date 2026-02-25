Počilo na štajerki! Promet zelo oviran pri uvozu Slovenska Bistrica, nastaja daljši zastoj

Na štajerski avtocesti je zardi nesreče zaprt vozni pas pri uvozu Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, nastaja zastoj, je navedel prometnoinformacijski center.

Ovire:

Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru.

Na cesti Pesnica - Hoče je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred pokritim vkopom Maribor proti Hočam.

Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru.

Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zaradi del pa je zastoj na cesti Bohinjska Bela-Bled-Lesce na Bledu.