Počilo v križišču v Ljubljani: ena voznica spregledala rdečo luč, drugo odpeljali

V ponedeljek, 9. novembra, okoli 11. ure se je na Šišenski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve voznici osebnih avtomobilov. Ena od njiju se je v nesreči huje poškodovala.

Po doslej zbranih podatkih policije je do trčenja prišlo, ker ena od voznic ni upoštevala rdeče luči na semaforju in je v križišču odvzela prednost drugi voznici. Poškodovano voznico so reševalci z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Kljub hudim poškodbam njeno življenje ni ogroženo.

V enem dnevu kar 752 klicev Ljubljanski operativno-komunikacijski center je v zadnjih 24 urah prejel 752 klicev, od tega 223 za posredovanje v interventnih dogodkih. Policisti so na področju prometne varnosti obravnavali 20 prometnih nesreč z materialno škodo, štiri nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in omenjeno nesrečo s hudimi poškodbami. Večkratnemu kršitelju cestnoprometnih predpisov so zasegli vozilo.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.