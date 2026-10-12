Počitniško hišo v Gozdu Martuljku zajeli ognjeni zublji, trije ljudje pravočasno pobegnili (FOTO)

Letošnje leto je bilo za slovenske gasilce znova zelo zahtevno. Dolgotrajna vročina in pomanjkanje padavin sta poleti močno povečala nevarnost požarov v naravnem okolju. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je julija razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države, konec meseca pa je bila na zahodu Slovenije razglašena celo zelo velika požarna ogroženost. Da je bila letošnja požarna sezona izjemno zahtevna, kaže tudi delo letalskih posadk, ki pomagajo pri gašenju. Letala Air Tractor so med požarno sezono posredovala na 23 različnih lokacijah in na požarišča odvrgla več kot dva milijona litrov vode. Med večjimi požari sta izstopala požar na Planji nad Bovcem in požar nad Srednjim vrhom v občini Kranjska Gora, kjer je bilo gašenje zaradi težko dostopnega terena še posebej zahtevno.

Požari pa niso ogrožali le gozdov in drugega naravnega okolja. Ogenj je letos zajel tudi stanovanjske hiše, počitniške objekte in gospodarska poslopja. Vsak takšen dogodek lahko za lastnike pomeni veliko materialno škodo, v najhujših primerih pa tudi izgubo doma ali glavnega vira preživljanja.

FOTO: PGD Kranjska Gora, Facebook

FOTO: PGD Kranjska Gora, Facebook

FOTO: PGD Kranjska Gora, Facebook

FOTO: PGD Kranjska Gora, Facebook

Zagorela počitniška hiša v Gozdu Martuljku

O novem požaru so v petek, 9. oktobra, poročali tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kranjska Gora. Kot so zapisali v objavi na družbenem omrežju Facebook, je ob 20.14 zagorela počitniška nastanitvena hiša na območju Jezerc v Gozdu Martuljku. »Ob prihodu nas je pričakal popolnoma razvit požar nadstreška in strehe,« so sporočili gasilci. Dva gosta in lastnik so objekt zapustili še pred prihodom gasilcev. Vsi trije so jo odnesli brez poškodb, zato so se lahko gasilske ekipe v celoti posvetile gašenju in preprečevanju širjenja ognja na sosednje objekte ali gozdne površine.

Gašenje so oteževali sončni paneli na strehi, vendar jim je s skupnimi močmi uspelo požar pogasiti. Pri intervenciji so sodelovali tudi gasilci sosednjih prostovoljnih gasilskih društev in Gasilsko-reševalna služba Jesenice. Za varnost so poskrbeli policisti Policijske postaje Kranjska Gora, na kraju pa so bili tudi dežurni delavci Elektra Gorenjska.

Letos zgoreli tudi hiše, brunarica in gospodarska poslopja

Požar v Gozdu Martuljku ni osamljen primer. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so se letos po Sloveniji zvrstili številni požari, v katerih so bili objekti močno poškodovani ali povsem uničeni. Sredi julija je v naselju Polena v občini Slovenske Konjice zagorela stanovanjska hiša. Ogenj je uničil približno 100 kvadratnih metrov ostrešja in bivalnih prostorov, objekt pa po požaru ni bil več primeren za bivanje. Le nekaj dni pozneje je na Cesti na Lavo v Žalcu zagorela lesena brunarica. Gasilci so požar pogasili, vendar je bil objekt v celoti uničen. Istega dne je zagorela tudi stanovanjska hiša v Ulici Nikole Tesle v Žalcu.

Veliko škodo je povzročil tudi požar na visokogorski kmetiji na območju Podolševe. Avgusta je na Plodrovi domačiji (kmetija Slapnik) po udaru strele zagorel hlev, ki je popolnoma pogorel. V istem poslopju je bila tudi predelovalnica mleka, uničena pa je bila še specializirana kmetijska mehanizacija. Poškodovana je bila tudi stanovanjska hiša. Za družino je bila škoda še posebej huda, saj sta bila predelava mleka in živinoreja glavni vir prihodka kmetije. Le dva meseca pred tem je strela zanetila požar tudi na kmetiji Bukovnik v občini Solčava. V noči na 22. junij je ogenj uničil gospodarska poslopja, kmetijsko mehanizacijo in živino ter močno poškodoval stanovanjsko hišo. Družina z dvema majhnima otrokoma je tako ostala brez doma in pomembnega vira preživetja.

Vsak požar znova pokaže, kako pomembni so hitra prijava, pravočasna evakuacija in učinkovito posredovanje gasilcev. V Kranjski Gori so tokrat preprečili širjenje ognja na bližnje objekte in gozd, predvsem pa je najpomembnejše, da v požaru ni bil nihče poškodovan.

FOTO: PGD Kranjska Gora, Facebook

FOTO: PGD Kranjska Gora, Facebook