28 mesecev ječe je kazen.
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Olisičili so ga kmalu po prihodu na mejo.
Zadnji majski dan letošnjega leta je PU Maribor javnost obvestila, da so cariniki na mejnem prehodu Gruškovje med kontrolo odkrili paket z belo snovjo. Analiza je pokazala, da je šlo za kilogram kokaina. Med pregledom beemveja 3, s katerim se je iz Hrvaške pripeljal 25-letni avstrijski državljan, so zasegli še nekaj elektronskih naprav in več tisočakov gotovine. Voznik se je seveda znašel v lisicah in nato v priporu ter tudi že na kazenskem oddelku ptujskega okrožnega sodišča.
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