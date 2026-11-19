PAKET Z BELO SNOVJO

28 mesecev ječe je kazen.

Zadnji majski dan letošnjega leta je PU Maribor javnost obvestila, da so cariniki na mejnem prehodu Gruškovje med kontrolo odkrili paket z belo snovjo. Analiza je pokazala, da je šlo za kilogram kokaina. Med pregledom beemveja 3, s katerim se je iz Hrvaške pripeljal 25-letni avstrijski državljan, so zasegli še nekaj elektronskih naprav in več tisočakov gotovine. Voznik se je seveda znašel v lisicah in nato v priporu ter tudi že na kazenskem oddelku ptujskega okrožnega sodišča. Lističa s podatki kupcev Milan Grudonić je pred sodnikom Matejem Šmigocem krivdo priznal, ta pa mu je po poročanju ...