Pod drobnogled vzeli 143 delodajalcev, ugotovili več kršitev

Februarja so na območju celotne Policijske uprave Celje opravili več poostrenih nadzorov glede prebivanja in zaposlovanja tujcev. V poostrenih nadzorih so poleg policistov sodelovali še predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) in Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Ugotovili so več kršitev. »Nadzor smo opravili pri 143 delodajalcih s področja gradbeništva, dveh delodajalcih s področja gostinstva, treh delodajalcih s področja hotelirstva, enem delodajalcu s področja športa, petnajstih delodajalcih s področja drugih dejavnosti in pri 29 stanodajalcih.«

Zaznali so 71 kršitev tujske in delovnopravne zakonodaje ter podali 31 predlogov drugim prekrškovnim organom, izdali 13 plačilnih nalogov, za 23 milejših prekrškov so izrekli opozorila. »Podali smo tudi štiri predloge za razveljavitev dovoljenj za začasno prebivanje in tri predloge za ugotavljanje dejanskega prebivališča oseb,« poročajo s celjske policijske uprave.

Ko so napovedali, bodo tovrstne nadzore delovanju s Fursom in inšpektoratom za delo nadaljevali tudi v prihodnje.