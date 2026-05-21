Pod krinko ljubezni pobrala 160 jurjev! 37-letna Jasmina finančno izžela dva zaljubljena moška

LAŽNA LJUBEZEN

Dobivala je tisoče evrov, zraven pa prejemala še socialno pomoč.

Serijska prevarantka je proučila človeško zaupljivost in jo spremenila v donosen posel. Za 37-letno Jasmino Pongrac je bila romantika le krinka za brutalno finančno izžemanje moških, ki so z njo videli skupno prihodnost, ona pa v njih le plen. Sistematično je uničevala življenje žrtev, ki so ji najprej podarili srce, nato pa ji prepustili še svoje premoženje. Verjeli so obljubam o vračilu denarja, a iz tega, seveda, ni bilo nič. Resnica je še bolj šokantna: sleparka nikoli ni nameravala delati. Medtem ko je brez sramu prejemala državno denarno socialno pomoč, je hkrati hladnokrvno plenila po ...