Ob gostilni, kjer je praznovala Tina Gaber Golob, odjeknilo več strelov (FOTO)

Kot smo izvedeli, je danes prišlo do steljanja pod Šmarno goro. Po navedbah prič se je to zgodilo zraven znane gostilne Mio Nonno, v kateri je nedavno rojstni dan praznovala Tina Gaber Golob in v kateri je po neuradniih podatkih zapravila več kot 10 tisoč evrov. Da je prišlo do streljanja, so nam potrdili tudi na policiji, kjer so dejali, da je okoli 20. ure na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami, slišani pa so bili tudi poki. Dodali so, da so vse vpletene osebe pred prihodom policije kraj zapustile in da do sedaj ni znano, ali je bil v dogodku kdo poškodovan. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.

Kot nam je sporočil bralec, je na kraj dogodka prišlo veliko policijskih vozil in specialcev. Poslal nam je tudi sliko, na kateri so videti policijska vozila. Po besedah prič naj bi počilo štirikrat. Za dodatne informacije smo se obrnili tudi na gostilno Rio Nonno, a nam jih niso želeli dati. Smo pa še izvedeli, da je bila cesta mimo Šmarne gore polovična zaprta, policija pa je avtomobile spuščala posamično.