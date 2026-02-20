  • Delo d.o.o.
BILA STA V SPORU

Podrobnosti tragedije pri Ljutomeru: preden ga je brat ustrelil, se je Lojze potožil sosedom

Oremoš Habjanič je zaradi zemljišča dvignil roko nad brata, le dobrih sto metrov stran je 79-letnik sodil še sebi.
Na prizorišču je bil tudi vodnik službenega policijskega psa. FOTO: Andrej Bedek
Na prizorišču je bil tudi vodnik službenega policijskega psa. FOTO: Andrej Bedek
Andrej Bedek
 20. 2. 2026 | 05:00
4:30
Kriminalisti soboške policijske uprave lani in predlani v svojo statistiko niso vpisali najtežjih kaznivih dejanj zoper življenje in telo, kot sta uboj in umor. A letos bo na žalost drugače, saj je Prlekijo v sredo zvečer presekala vest o družinski tragediji v Globoki pri Ljutomeru. Krajani slikovitega prleškega naselja, ki je ob ozki prometnici razdeljeno na več zaselkov in je precej znano po vinogradih, včeraj niso mogli verjeti in preprosto niti razumeti, zakaj je moral življenje izgubiti 73-letni Lojze Habjanič. 73 LET je imel pokojni Lojze Habjanič. Pred njegovo hišo mu je življenje s ...

05:41
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREPIRI DVIGAJO TLAK

Kronični stres v odnosih pomembno vpliva tudi na telesno zdravje

Pri nekaterih posameznikih se tlak po konfliktu ne vrne hitro na izhodiščno raven, kar dolgoročno obremenjuje ožilje.
20. 2. 2026 | 05:41
05:11
Novice  |  Slovenija
RAZSTAVA

Umetnine, obkrožene z orhidejami

Dela, ki so lani nastala na likovni koloniji, so razstavljena v tropskem vrtu.
20. 2. 2026 | 05:11
05:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
23:05
Šport  |  Tekme
KONFERENČNA LIGA

Poplatnik v izdihljajih Celjanom priigral zmago na Kosovu

Trener Ivan Majevski je ekipo vodil na prvi evropski tekmi po odhodu Alberta Riere.
19. 2. 2026 | 23:05
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Preventiva ...

Poštenost je redka bolezen.
Aljana Fridauer Primožič19. 2. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Moni Černe: Mati iz pekla

Pošast, ki je otrokoma vzela otroštvo in dostojanstvo ter ju za vselej zaznamovala, je dobila kazen kot za tatvino v trgovini.
Moni Černe19. 2. 2026 | 22:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
