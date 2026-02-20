Podrobnosti tragedije pri Ljutomeru: preden ga je brat ustrelil, se je Lojze potožil sosedom

BILA STA V SPORU

Oremoš Habjanič je zaradi zemljišča dvignil roko nad brata, le dobrih sto metrov stran je 79-letnik sodil še sebi.

Kriminalisti soboške policijske uprave lani in predlani v svojo statistiko niso vpisali najtežjih kaznivih dejanj zoper življenje in telo, kot sta uboj in umor. A letos bo na žalost drugače, saj je Prlekijo v sredo zvečer presekala vest o družinski tragediji v Globoki pri Ljutomeru. Krajani slikovitega prleškega naselja, ki je ob ozki prometnici razdeljeno na več zaselkov in je precej znano po vinogradih, včeraj niso mogli verjeti in preprosto niti razumeti, zakaj je moral življenje izgubiti 73-letni Lojze Habjanič. 73 LET je imel pokojni Lojze Habjanič. Pred njegovo hišo mu je življenje s ...