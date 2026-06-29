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Podrobnosti tragedije v Istri: deček v soboto padel s kolesa, davi so ga našli mrtvega

Vzrok smrti še ni znan, policija pa za zdaj ne sumi na nasilno smrt. Več informacij bo znanih po obdukciji.
Dečkov padec kolesa se je tragično končal. FOTO: Delo Ui
Dečkov padec kolesa se je tragično končal. FOTO: Delo Ui
M. U.
 29. 6. 2026 | 15:33
 29. 6. 2026 | 17:19
1:28
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Istrska policija je zjutraj okoli 6.05 prejela obvestilo nujne medicinske pomoči, da je na območju Buzeta, v družinski hiši, potrebna zdravniška pomoč otroku. Kljub prizadevanjem zdravstvenih delavcev je 13-letni deček umrl. Vzrok smrti še ni znan, policija pa za zdaj ne sumi na nasilno smrt.

Več informacij bo znanih po obdukciji

Po obvestilu družine, da otrok ne diha in ne kaže znakov življenja, je bila na teren poslana ekipa nujne medicinske pomoči iz Buzeta. Ravnateljica zavoda za nujno medicino Istrske županije Tatjana Čemerikić je za dnevnik.hr povedala, da sta do prihoda medicinske ekipe starša po navodilih dispečerja začela z oživljanjem, vendar otroka ni bilo mogoče rešiti. Ničesar niso mogli storiti niti zdravniki, ki so po prihodu izvedli vse ukrepe, da bi ga rešili.

Deček v soboto padel s kolesa, davi, ko so ga našli, ni dihal

Na kraju dogodka je bilo ugotovljeno, da je deček v soboto med vožnjo s kolesom padel in pri tem utrpel poškodbo glave. Dan po padcu se ni počutil dobro, v ponedeljek zjutraj pa so ga v postelji našli brez znakov življenja.

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