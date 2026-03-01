  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PU KRANJ

Podrobnosti zdrsa na Vrtači: padalka (49) zdrsnila po pobočju, v nesreči hudo ranjen tudi pohodnik (50)

Padalka in planinec zgrmela 300 metrov globoko.
Fotografija je simbolična. FOTO: _jure Getty Images/istockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: _jure Getty Images/istockphoto
S. U.
 1. 3. 2026 | 11:05
1:30
A+A-

Poročali smo, da se je padalki na Vrtači v bližini naselja Doslovče v občini Žirovnica pri vzletu sunek vetra zaprl padalo. Na pomoč ji je priskočil planinec, a neuspešno.

»ReCO Kranj je v soboto, okoli 11. ure obvestil OKC PU Kranj o nesreči jadralne padalke na območju južne grape gore Vrtača v Karavankah. Na kraj je takoj poletela ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika. Do sedaj je bilo ugotovljeno, da se je nesreča zgodila pri vzletanju z jadralnim padalom, med katerim je 49-letna jadralna padalka zdrsnila in začela drseti po pobočju. Pri tem se je poškodoval tudi 50-letni pohodnik, ki naj bi ji pri vzletanju pomagal. Huje poškodovanega pohodnika je s kraja v UBKC prepeljal helikopter Letalske policijske enote, huje poškodovano jadralno padalko pa helikopter Slovenske vojske. V aktivnosti so bili vključeni še gorski reševalci GRS Radovljica. Obveščeni so bili tudi dežurni preiskovalni sodnik, državni tožilec ter preiskovalec letalskih nesreč,« so podrobnosti nevsakdanje nesreče sporočili s PU Kranj.

Policija je s policistom gorske enote, ki je del ekipe za reševanje v gorah, opravila ogled, z ugotovitvami bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Več iz teme

PU Kranjnesreča v gorahplaninecpadalo
ZADNJE NOVICE
13:00
Lifestyle  |  Polet
NUJNO JE VEDETI

Pozor, če jemljete statine! Farmacevti razkrivajo ključno napako, ki lahko ogrozi vaše srce

Pri zdravilih, ki jih jemljemo vsak dan, so prav podrobnosti pogosto tiste, ki odločajo o uspehu terapije.
Miroslav Cvjetičanin1. 3. 2026 | 13:00
12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PADEC

Na Krvavcu prišlo do nesreče na smučišču, otrok s helikopterjem prepeljan v UKC

Okoliščine nesreče niso znane.
1. 3. 2026 | 12:05
11:45
Novice  |  Svet
VOJNA

Iran: Udarili bomo z nevideno silo, kakršne še nikoli niso izkusili

Po besedah iranskega predsednika Teheran meni, da je maščevanje storilcem in osrednjim akterjem "tega zgodovinskega zločina" njegova "legitimna dolžnost in pravica".
1. 3. 2026 | 11:45
11:09
Bulvar  |  Glasba in film
LJUBLJANSKI LOKAL ZORICA

2nite z novim singlom in prvim koncertom s spremljevalnim bandom

Po letih studijskega ustvarjanja prvič stopa tudi na koncertni oder s polno zasedbo.
1. 3. 2026 | 11:09
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KRANJ

Podrobnosti zdrsa na Vrtači: padalka (49) zdrsnila po pobočju, v nesreči hudo ranjen tudi pohodnik (50)

Padalka in planinec zgrmela 300 metrov globoko.
1. 3. 2026 | 11:05
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
BRATSTVO

Preigravali, zabijali gole in molili

Poljska je gostila 18. evropsko prvenstvo v futsalu, igrali so duhovniki in patri iz 18 držav, Slovenija je zasedla 10. mesto.
Drago Perko1. 3. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki