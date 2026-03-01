Podrobnosti zdrsa na Vrtači: padalka (49) zdrsnila po pobočju, v nesreči hudo ranjen tudi pohodnik (50)

Poročali smo, da se je padalki na Vrtači v bližini naselja Doslovče v občini Žirovnica pri vzletu sunek vetra zaprl padalo. Na pomoč ji je priskočil planinec , a neuspešno.

»ReCO Kranj je v soboto, okoli 11. ure obvestil OKC PU Kranj o nesreči jadralne padalke na območju južne grape gore Vrtača v Karavankah. Na kraj je takoj poletela ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika. Do sedaj je bilo ugotovljeno, da se je nesreča zgodila pri vzletanju z jadralnim padalom, med katerim je 49-letna jadralna padalka zdrsnila in začela drseti po pobočju. Pri tem se je poškodoval tudi 50-letni pohodnik, ki naj bi ji pri vzletanju pomagal. Huje poškodovanega pohodnika je s kraja v UBKC prepeljal helikopter Letalske policijske enote, huje poškodovano jadralno padalko pa helikopter Slovenske vojske. V aktivnosti so bili vključeni še gorski reševalci GRS Radovljica. Obveščeni so bili tudi dežurni preiskovalni sodnik, državni tožilec ter preiskovalec letalskih nesreč,« so podrobnosti nevsakdanje nesreče sporočili s PU Kranj.

Policija je s policistom gorske enote, ki je del ekipe za reševanje v gorah, opravila ogled, z ugotovitvami bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.