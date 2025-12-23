Poglejte, kaj vse so sevniški policisti našli pri 52-letniku (FOTO)

Policisti PP Sevnica so med preiskavo kaznivega dejanja z elementi nasilja pridobili odredbo sodišča in opravili preiskavo na naslovu bivanja 52-letnega osumljenca.

Po opravljeni kategorizaciji orožja bodo zoper 52-letnika ustrezno ukrepali.FOTO: Pp Sevnica

Med hišno preiskavo so našli in zasegli dve pištoli in 12 pirotehničnih izdelkov kategorije F4 (ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim osebam). Po opravljeni kategorizaciji orožja bodo zoper 52-letnika ustrezno ukrepali.