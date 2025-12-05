Poglejte, kako je Srb čez mejo na Gruškovju želel prepeljati 14 tujcev (FOTO)

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor so v sredo v dopoldanskem času na Gruškovju na vstopu v državo kontrolirali tovorno vozilo srbskega registrskega območja, ki ga je vozil 48-letni državljan Srbije.

Pletenica je bila prerezana in ponovno zlepljena. FOTO: PU MB

Pri kontroli so policisti z uporabo tehničnih sredstev ugotovili, da so v nakladalnem prostoru priklopnega vozila prisotne osebe.

Policisti so pregledali carinska zalivko in pletenico

Pri tem so ugotovili, da je pletenica prerezana in ponovno zlepljena. Po odprtju priklopnega vozila so v notranjosti odkrili 14 tujcev (državljanov Afganistana, Pakistana, Jemna, Turčije, Egipta in Maroka), ki so se na tak način, brez listin potrebnih za vstop, poskušali izmakniti mejni kontroli. Tujci so med obravnavo izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito in so bili nato nastanjeni v azilni dom.

Zoper neznanega storilca, ki jim je na območju Hrvaške pomagal vstopiti v priklopnik tovornega vozila ter tako storil kaznivo dejanje bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.