Policisti Postaje pomorske policije Koper so skupaj z uslužbenci finančne uprave (FURS) opravili pregled dveh vozil, ki sta v zabojniku iz Združenih arabskih emiratov prispeli v koprsko pristanišče.

Zaradi prikivanja jo čaka ovadba

Tako so ugotovili, da gre v enem primeru za osebni avtomobil znamke Bentley Continental GT, za katerega so pri preverjanju preko evidenc ugotovili, da je bil ukraden na Danskem, zaradi česar so ga avtomobil zasegli.

Osnovna cena za Bentley Continental GT coupe je približno 212.500 evrov in več. No,

nekateri vrhunski modeli pa lahko stanejo od 272.000 evrov do prek 339.000 evrov ...

Zoper 25-letno slovensko državljanko, ki je omenjeno luksuzno vozilo nameravala začasno uvoziti v Slovenijo, bodo policisti zaradi kaznivega dejanja prikrivanje podali kazensko ovadbo.