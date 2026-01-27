Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so zaradi utemeljenih razlogov za sum, da 70-letnik in 27-letnik nezakonito posedujeta orožje, pridobili odredbo sodišča in opravili hišni preiskavi na območju naselij Brezje in Trška Gora (Krško).

Prava orožarna

Med hišno preiskavo so novomeški policisti zasegli orožje in strelivo. FOTO: Pu Novo Mesto

Med hišnimi preiskavami so našli in zasegli avtomatsko puško, dve lovski puški, dve bombi, dva nabojnika, 278 nabojev in dve ukradeni registrski tablici. Kriminalisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja.

Zoper 70-letnega in 27-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njima. Za kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od šestih mesecev do petih let.

Prostovoljna predaja orožja brez veljavne orožne listine mogoča še do konca meseca

Prostovoljna predaja orožja oziroma streliva, ki ga imetniki posedujejo brez veljavne orožne listine, je po dopolnitvi zakona o orožju mogoča še do konca januarja. Do 6. januarja je bilo opravljenih 38 izročitev orožja oziroma streliva, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Ob tem so na ministrstvu pozvali, naj imetniki orožja oziroma streliva ne prinašajo sami na policijsko postajo, upravno enoto ali kamorkoli drugam, ampak morajo njegovo izročitev predhodno najaviti policiji na posebno telefonsko številko 080 22 35. Policija nato orožje oziroma strelivo prevzame pri imetniku in mu o tem izda potrdilo.