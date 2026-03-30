Poglejte kakšne cestne divjake (nekateri tudi drogirani) so ujeli celjski policisti (FOTO)

Policisti Postaje prometne policije Celje so minuli konec tedna poostreno nadzirali promet. Posebej pozorni so bili na psihofizično stanje voznikov in prekoračitve hitrosti. V noči iz sobote na nedeljo so na avtocestnem počivališču Lopata tako obravnavali voznika osebnega vozila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel 0,85 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Hitri test na droge pa je pokazal še prisotnost kokaina in amfetaminov v organizmu. Voznika so pridržali do streznitve in mu odvzeli vozniško dovoljenje.

V nedeljo popoldne so na avtocestnem izvozu Šempeter ustavili in kontrolirali voznika osebnega vozila. Pri postopku je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar so mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Alkotest je pokazal, da je imel 0,80 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo in odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog. V Celju so včeraj obravnavali voznika, ki je na območju omejitve 50 km/h vozil 77 km/h. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel 0,51 miligrama alkohola v krvi. Vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in izdali plačilni nalog.

Pri omejitvi 50 km/h vozil 119 km/h

Pri meritvah hitrosti so obravnavali voznika osebnega vozila, ki je pri omejitvi 50 km/h, vozil 119 km/h. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje, ki ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom posredovali na pristojno okrajno sodišče. Voznika so v zadnjem obdobju že obravnavali zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov. Za navedeni prekršek je predpisana globa v višini 1200 evrov ter izrek 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.