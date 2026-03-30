To so katastrofalne posledice požara na Celovški! Bralka Nina: »To ni prvič, da se je kaj takega zgodilo« (FOTO in VIDEO)

Spin Ob 23.09 je na Celovški cesti v Ljubljani gorel komunalni zabojnik in večja količina kosovnih odpadkov poleg njega. Požar se je razširil v notranjost večstanovanjskega objekta hotela Lipa, v prostore konferenčne dvorane. Gasilci GB Ljubljana, PGD Dravlje in Ljubljana Šentvid so evakuirali okoli 200 oseb, požar pogasili in objekt prezračili. Reševalci NMP Ljubljana so na kraju pregledali eno osebo. Na kraju prisotni policisti, dežurni Elektro Ljubljana in Plinarne ter inšpektorica IRSVNDN.

»Včeraj, okoli 23. ure smo bili obveščeni o požaru pri eni izmed stavb na Celovški cesti, kjer so po prvih podatkih zagorele smeti ob stavbi, požar pa se je skozi okno razširil tudi v notranjost objekta. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. Evakuacija ljudi ni bila potrebna. Vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet ogleda, zbiranja obvestil ter kriminalistično forenzične preiskave. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so nam sporočili s PU Ljubljana, ko smo poizvedovali, zakaj je zagorelo na Celovški cesti, ogenj pa se je razširil na hotel Lipa.

»To ni prvič, da se je kaj takega zgodilo« FOTO: Bralka Nina

Bralka Nina: »To ni prvič, da se je kaj takega zgodilo«

Ob tem se nam je oglasil tudi bralka Nina, ki nam je poslala fotografije posledic požara. Pravi še: »To ni prvič, da se je kaj takega zgodilo. Podobno je bilo tudi pred par meseci, do zdaj ni noben ukrepal,«.

