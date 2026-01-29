Poglejte, kje so našli pred dnevi ukradeno pogrebno vozilo

Pred dnevi smo poročali o nenavadni tatvini na Koroškem, ko so nepridiprav iz garaže v Mežice odpeljali pogrebno vozilo. Zdaj so s policije sporočili, da je bilo ukradeno vozilo najdeno in vrnjeno lastniku. Na Policijski upravi Celje so za Koroško čveko povedali, da so ukradeno pogrebno vozilo pogrebne službe Komunala Mežica našli na območju Avstrije. »Avstrijski varnostni organi so nas včeraj obvestili, da so na njihovem območju našli ukradeno vozilo in ga vrnili lastnikom. S preiskavo nadaljujemo,« so pojasnili na PU Celje.

Spomnimo. V noči na 23. januar so neznani storilci vlomili v garažo ob mrliški vežice v Mežici. Iz nje so odpeljali kombinirano vozilo Ford Transit črne barve, predelano v pogrebno vozilo, ob tem pa si prisvojili še delovno orodje, hladilnik ter osem pnevmatik s platišči. Na PU Celje so takrat sporočili, da zbirajo obvestila o storilcu in okoliščinah kaznivega dejanja. Policija je že v prvih urah po tatvini poudarila, da je bilo vozilo ob kraji prazno, storilec pa je vanj naložil ukradene predmete in se odpeljal.

Nemir med prebivalci

Tatvina črnega kombija z registrskimi oznakami PO Mežica in nalepko tamkajšnje pogrebne službe je dodatno vznemiril prebivalce Knapovške ulice, ki so opozarjali na ponavljajoče se tatvine in izrazili skrb za varnost.