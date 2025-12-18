Poglejte, koliko je napihal 62-letnik na območju Škofje Loke

Blejski policisti so v sredo nekaj po 20.30 na območju Škofje Loke obravnavali 62-letnega voznika osebnega avtomobila. Ta je zaradi neprilagojene hitrosti trčil z levim bočnim ogledalom z nasproti vozečim voznikom osebnega avtomobila. Nastala je materialna škoda.

Povzročitelj je vozil vplivom alkohola (1,25 mg/l). Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Z 1,81 promili alkohola vijugal po cesti

Policisti PPP Novo mesto so nekaj po 12. uri na Ljubljanski cesti opazili voznika osebnega avtomobila Nissan qashqai, ki je vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Voznika so ustavili in ga izločili iz prometa. Ugotovili so, da gre za 64-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,87 miligramov alkohola (1,81 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, ga odpeljali v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

Nekaj po 13. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Vrbino in Krškim. Policisti PP Krško so opravili ogled in ugotovili, da je 60-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,57 miligramov alkohola (1,19 g/kg). Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.