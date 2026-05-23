Poglejte posnetek! To je rafalno streljanje iz romskega naselja Mihovica (VIDEO)

Poročali smo že o streljanju v Šentjerneju, ko je krogla zadela avto. 26-letni Dolenjec je tako pred dnevi na parkirišču v obrtni coni v Šentjerneju doživel sila neprijetno izkušnjo. V svojem avtu ford focus je na tleh našel naboj, ki je prebil streho vozila. Policija je o tem za Slovenske novice sporočila: »V sredo, 20. marca, nas je oškodovanec obvestil, da mu je med 18. in 20. majem na parkirnem prostoru v Šentjerneju nekdo poškodoval osebni avtomobil. Policisti Policijske postaje Šentjernej so se nemudoma odzvali in začeli intenzivno policijsko preiskavo ter ugotavljanje okoliščin kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Ugotovljeno je bilo, da je na strehi avtomobila pri zadnjih vratih nastala poškodba, v bližini pa je bil najden tudi naboj. Kriminalisti so predmet zavarovali in ga poslali v analizo.«

No le kilometer stran od tega incidenta pa so domačini posneli rafalno streljanje. Tako je bilo v ponedeljek zvečer okoli pol desetih slišati rafalno streljanje iz romskega naselja Mihovica, vsega kilometer stran od mesta, kjer je končala krogla. Bralec nam je poslal posnetek streljanja, eden od domačinov pa pravi: »Če smo bili še pred meseci pogosto priča strelom iz romskega naselja, se je po uveljavitvi Šutarjevega zakona stanje umirilo. Dva meseca je bilo mirno, zdaj pa lahko spet poslušamo strele,«.